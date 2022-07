Wanda Nara, il bikini c’è ma non si vede: tutto troppo ‘abbondante’

Impeccabile, sensuale, travolgente: Wanda Nara sconvolge nuovamente la community con una foto che non può passare inosservata. Il risultato? Nei numeri e nei commenti di una bellezza magnetica.

Due scatti, che scatenano i commenti. Circa 5mila, che nel mondo dei social, e per chi è appassionato di Instagram, rappresentano un numero clamoroso.

Impossibile non ammirarli per i fan di tutto il mondo, che hanno spinto alle stelle le cifre dei followers. Del resto non è solo il suo ruolo da manager di Icardi ad incuriosire, ma soprattutto un fascino che fin dalle prime foto è stato travolgente e che dopo il triangolo con Maxi Lopez e il marito, la crisi e i tanti gossip, si è tradotto in numeri da record.

Fra articoli, notizie rubate, trasmissioni in cui la sua presenza è stata molto apprezzata e il lavoro da agente della punta, Wanda Nara è ormai un delle donne più famose al mondo. Anche nel campo della moda e della pubblicità le richieste si moltiplicano, e fra foto delle collaborazioni con i grandi brand, ma anche dalle sedute di allenamento ai momenti di relax, arrivano immagini letteralmente travolgenti.

Wanda Nara, fisico impeccabile: fan in delirio

Più d 13 milioni e mezzo di followers, un seguito pazzesco, commenti a valanga per i suoi scatti. Naturale verrebbe da dire, e la sensazione è che Wanda Nara prima ancora che una manager di Mauro Icardi sia una imprenditrice di grande livello, che anche nel campo digitale è riuscita a raccogliere consensi.

L’ultimo scatto però ha mandato in delirio la community. Wanda Nara mostra qualcosa di più, regala emozioni, e lo fa con un primo piano dall’alto in cui si mostra in intimo nascondendo poco o nulla. Le splendide forme fisiche e il fascino esplodono lasciando di stucco i fan di tutto il mondo che non possono fare a meno di ammirare ciò che arriva direttamente sugli smartphone.

Per lei sarà una estate caldissima anche sul fronte del mercato. Il Monza tenta il colpo ma anche altri club sarebbero pronti a riportare Mauro in Serie A. Wanda Nara attende, riflette, ma di certo sarà pronta a stupire. Lo ha sempre fatto e dimostrato anche di recente con una foto letteralmente sensazionale. Provate ad aprire la sua pagina Instagram, vi renderete conto che sono tanti gli scatti che fanno sussultare i tifosi, sempre pronti a chiederle informazioni sul futuro di Icardi ma soprattutto a testimoniarle l’affetto via social.