Dybala al Napoli, l’annuncio: “Si può fare, ecco come”

Il Napoli prova a inserirsi nella corsa a Paulo Dybala, da semplice suggestione può diventare qualcosa di più: chances concrete

Il curioso caso di Paulo Dybala vede l’argentino nei panni dello svincolato di lusso, in questi giorni. Dopo la chiusura del contratto con la Juventus e l’addio ai bianconeri dopo sette anni, da qualche giorno l’argentino è ufficialmente disoccupato. E ancora non si intravede la soluzione del rebus che lo riguarda. E’ un parametro zero che dovrebbe essere appetibile per molte squadre, ma le cifre del suo ingaggio, sebbene non astronomiche in senso assoluto, spaventano. E così, per esempio, l‘Inter, che è la squadra che maggiormente ha manifestato interesse e ha compiuto passi in avanti con l’entourage, non ha ancora affondato il colpo. Sia per dare priorità all’operazione Lukaku, sfruttando una opportunità irripetibile, sia per cercare di limare qualcosa sull’ingaggio della ‘Joya’.

Anche il Napoli su Dybala, la situazione della ‘Joya’

Inter che sembrerebbe ancora in netto vantaggio, ma occhio. Il nome dell’ex numero 10 bianconero è tornato in auge per il Milan, che ragiona sull’opportunità di regalarsi un colpo scudetto di primissimo livello e di fare un vero e proprio sgarbo ai cugini. Ma attenzione anche al Napoli, che a quanto si è appreso ha preso informazioni sul futuro di Dybala. Soltanto una chiamata conoscitiva della situazione, quella tra il ds partenopeo Giuntoli e l’agente di Dybala, Antun. Con il Napoli che difficilmente sembrerebbe poter attaccare determinate cifre, anche alla luce del fatto che ha preferito lasciar andare Insigne e probabilmente anche Mertens per abbassare il proprio monte ingaggi. Eppure, la suggestione che vedrebbe la ‘Joya’ nel tempio di Maradona è di quelle che intrigano. E forse, l’affare non sarebbe così impossibile, a ben guardare.

Napoli, il ‘suggerimento’ a De Laurentiis per prendere Dybala: “Affare possibile, economicamente c’è margine”

Ne è convinto Marco Bellinazzo, noto giornalista esperto di finanza del ‘Sole 24 Ore’, che, intervenuto a ‘Radio Marte’, ha spiegato perché il colpo Dybala per il Napoli sarebbe alla portata. “Il Napoli voleva ridurre il monte ingaggi e ci è riuscito – ha dichiarato – I giocatori che sono arrivati in sostituzione di chi è andato via hanno stipendi molto più leggeri. Io credo che il margine per fare una operazione del genere ci sarebbe. E ci sarebbero tanti motivi per farlo: sia ricreare l’entusiasmo, che tenere alto il tasso tecnico, per rispondere alle altre grandi che si stanno rinforzando. E’ vero che Dybala rischierebbe di costare al Napoli qualcosa come 12 milioni lordi, ma gli spazi di manovra ci sono”.