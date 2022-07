Claudia Ruggeri il bikini è un filo: visione piccante in spiaggia

Continuano le vacanze per Claudia Ruggeri che fra un lavoro e un altro si concede qualche momento di pausa al mare: arriva quindi l’ennesimo scatto che travolge una community conquistata dalla splendida showgirl.

Tempo d’estate, di mare, di bikini e di fascino che arriva forte a travolgere gli appassionati di social. Le vacanze per molti vip sono all’insegna delle spiagge prese d’assalto per staccare in attesa di una nuova stagione televisiva.

Anche Claudia Ruggeri, direttamente da una fantastica location in Calabria, regala emozioni forti. Lo ha fatto con una istantanea magnetica a bordo piscina con tacchi alti e un vestito con uno spacco vertiginoso che inchioda i followers alla community. Dalle splendide spiagge calabresi però arrivano nuove foto che non possono passare inosservate. In attesa di una nuova annata da protagonista sul piccolo schermo, “Miss” Claudia Ruggeri è il chiaro esempio che l’affetto dei fans non va in vacanza, e regala uno scatto che travolge la community. Non ci credete? Mettetevi comodi.

Claudia Ruggeri in costume lascia tutti a bocca aperta

Fascino mediterraneo, fisico esplosivo, uno sguardo magnetico che incolla allo schermo e che è entrato con forza e soprattutto merito nelle case degli italiani. Dalle trasmissioni alle sfilate di moda, fino alle collaborazioni social con famosi brand, Claudia Ruggeri vive un momento di notevole notorietà.

La sua simpatia, l’autoironia, la capacità di essere sempre pronta alle dinamiche durante le trasmissioni la rendono una presenza frizzante e molto apprezzata. Il resto arriva da una pagina social con numeri altissimi che è un contenitore di foto da restare a bocca aperta.

Sono circa un milione e 300 mila i fan che la seguono su Instagram, e a loro è arrivato uno scatto pazzesco. Sabbia dorata, mare sullo sfondo ma soprattutto la splendida Claudia Ruggeri con un bikini coloratissimo che mette in mostra le splendide forme. Il risultato? Una valanga di commenti dai fan in cui esce fuori con forza tutto l’affetto per una donna bellissima. Del resto basta guardare la foto e la sua pagina social. Vi accorgerete di quanto la Ruggeri sia una donna affascinante che conquista ad ogni post.