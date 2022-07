Sofia Vergara cavalca il toro in piscina: il costume non la contiene

Sofia Vergara in piscina è letteralmente esplosiva: fan in delirio dopo un video pazzesco sulla sua pagina Instagram.

Origini italiane, fisico pazzesco e sorriso travolgente. Sofia Vergara è molto di più di una apprezzatissima attrice.

Modella, donna amatissima, studentessa prima di lingue e poi con il sogno di diventare dentista, in una carriera che è decollata grazie ad un spot della Pepsi. Da quella pubblicità Sofia Vergara si è trasferita a Bogota, è stata notata da un fotografo in spiaggia ed ha preso parte a spot e a tanti lavori da modella, anche con grandi brand.

Poi l’occasione con nel 2002 con Big Trouble, Una valigia piena di guai, tanti altri lavori fino al grande salto, con il ruolo di di Gloria nella serie Modern Family, per quale ha ricevuto una nomination agli Emmy come miglior attrice non protagonista in una commedia. In mezzo calendari, sfilate collaborazioni, per una carriera ricca di premi, ma soprattutto dell’affetto da parte dei fan.

Sofia Vergara, piscina bollente – VIDEO

La star di Modern Family è stata considerata nel 2012 l’attrice più pagata da ABC, e la rivista Forbes la considera fra le cento celebrità più potenti e influenti al mondo con 19 milioni di dollari guadagnati. Numeri pazzeschi i suoi, anche su Instagram, in una pagina che conta circa 26 milioni di followers.

Proprio dai social arrivano spesso scatti incredibili che testimoniano la sua bellezza. Sorriso incantevole, fisico esplosivo, forme che l’hanno fatta amare dal pubblico maschile, sempre a caccia di scatti e curiosità. Ciò che colpisce però è anche la sua incredibile autoironia, la simpatia di una donna che conosce tutti i segreti della tv. Una caratteristica che è emersa di recente in un video in piscina.

Sofia Vergara su un gonfiabile prova a cavalcare il toro ma scivola in acqua, prova a risalire, cade nuovamente fra sorrisi e urla. Il tutto con un costume bianco che la rende esplosiva e scatena i commenti dei fans. Il risultato? Sono più di 3mila le reazioni in arrivo dai followers e anche dai vip che si godono lo spettacolo in arrivo dalla pagina Instagram. Risponde anche Heid Klum, e scrive “Mi manchi” all’attrice. In attesa di un nuovo lavoro però basta guardare gli scatti e i video che testimoniano quanto Sofia Vergara sia una delle donne più seguite e ammirate al mondo.