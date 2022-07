Juventus, arriva l’ok: la giovane stella saluta i bianconeri

Ok definitivo e colpo molto concreto: un club si è fiondato sulla giovane stella della Juventus che è pronta a chiudere la cessione.

Allegri è in missione, e le parole di Arrivabene sono un segnale chiarissimo. Alla Juve le decisioni di mercato si prendono insieme. L’ultima parola però, in base alle condizioni che la società deve rispettare per evitare di sforare il budget, spetta al tecnico.

Ecco quindi che la costruzione di una squadra ad immagine e somiglianza di Allegri procede senza sosta. Fatto Pogba, vicinissimo Di Maria, praticamente in attesa di firme anche Cambiaso. Sono solo i primi tre colpi di una estate in cui i nomi di Kostic e Zaniolo sono sostanzialmente concreti, e in cui le riflessioni poi andranno avanti su un altro centrocampista e di sicuro in difesa.

La Juve vuole quindi monetizzare. Lo ha fatto cedendo Demiral e Mandragora, ma deve comunque liberare spazio in rosa e capire quali saranno gli elementi sui quali puntare. In tal senso uno dei giovani che hanno brillato nella passata stagione, che stanno tornando alla base, potrebbe avere presto l’ok per cambiare nuovamente casacca.

Juve, un club pronto a chiedere la stellina: deciderà Allegri

Max Allegri attende fiducioso ma sa bene che un sacrificio andrà fatto, anche fra i giovani. Rovella, Miretti e Fagioli saranno in tre per due posti, e di certo uno fra loro dovrà nuovamente accettare di giocare altrove. Il tecnico sta valutando le pedine, attende di vedere i calciatori in ritiro per capire chi è cresciuto di più e fa al caso della Juve, ma intanto il club ha già incassato diverse richieste, una delle quali molto insistente.

Su Fagioli infatti non c’è stato solo un nuovo tentativo da parte della Cremonese e tanti sondaggi, ma ben presto arriverà ufficialmente un affondo deciso. Lo sta per proporre la Sampdoria, per provare ad accontentare Giampaolo. I blucerchiati vorrebbero alzare il livello della rosa, e il tecnico vuole blindare Ekdal e Thorsby, puntando però su uno di 3 nomi fatti alla società.

Secondo il Secolo XIX oltre a Praet e Rog ci sarebbe anche Fagioli. Per i blucerchiati sarebbe un innesto di grande qualità, e la Juve riflette sulla disponibilità a trattare. La parola passera allo staff del centrocampista, che non vorrebbe nuovamente partire in prestito. Alla fine però deciderà solo Allegri, che è un grandissimo estimatore della giovane stella e potrebbe definitivamente lanciarla nella sua nuova Juventus.