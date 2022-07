Il tradimento è totale: assurdo Cristiano Ronaldo, ecco il nuovo club

Una pista incredibile potrebbe regalare a Cristiano Ronaldo una nuova avventura: sarebbe un tradimento clamoroso e arrivano conferme.

Tempo di mercato, di indiscrezioni e in alcuni casi di notizie che non trovano conferme, soprattutto perché all’apparenza assurde.

Negli ultimi anni però, anche le indiscrezioni più clamorose spesso hanno trovato un seguito, ed è lecito aspettarsi di tutto, soprattutto quando si parla di Cristiano Ronaldo. Sarà un’altra estate calda per Cr7, deciso a ribadire al Manchester United la volontà di partire dopo un solo anno dal suo ritorno.

Diventa lecito quindi attendersi una serie di rilanci da parte di molti club, con indiscrezioni che lo vorrebbero in Serie A, altre di ritorno in Portogallo o pronto a chiudere la carriera negli States. Cr7 però sogna un’altra avventura di grande spessore, e non guarda in faccia al passato pur di giocare ad alti livelli e di tentare di riacciuffare una Champions e magari un altro Pallone d’oro. In tal senso, per lui, potrebbe arrivare un’offerta clamorosa, che sembra a tratti assurda, e invece potrebbe prendere forma trasformandosi nell’affare dell’estate.

Cristiano Ronaldo: trattativa clamorosa

Una cena, fra due protagonisti assoluti del calcio e del mercato mondiale. Quei ritrovi in cui si parla sempre di cose importanti, e forse, mai come in questo caso, di un trasferimento che potrebbe essere assurdo. Dalla Spagna rimbalza infatti la voce di un colloquio per tentare di accelerare il trasferimento di Cristiano Ronaldo, spingendolo lontano dal Manchester United.

A quella cena, svelata e raccontata nei dettagli da As, avrebbero preso parte Jorge Mendes, super procuratore di Cr7, e Joan Laporta, presidente del Barcellona. Nella versione raccontata dal quotidiano spagnolo, ci sarebbe proprio il portoghese al centro della discussione, soprattutto dopo il muro alzato dal Bayern Monaco che non vuole lasciar partire Robert Lewandowski.

Secondo As, Cristiano Ronaldo potrebbe essere un obiettivo dei blaugrana, in un passaggio di mercato clamoroso reso ancora più duro da digerire per i tifosi del Real dalla storia del portoghese con la maglia dei Blancos. Sulla vicenda non arrivano conferme ma neanche smentite. Il Barcellona potrebbe provarci, ma in cima alla lista resta sempre Lewandowski, in attesa di capire se ci sia o meno la possibilità di strapparlo ai bavaresi.