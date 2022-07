Soleil Sorge e il perizoma rovente: tutto in primo piano

Soleil travolge la community con uno scatto commentato con ironia, ma preso d’assalto dai fan con una valanga di commenti. Il primo piano è pazzesco.

Soleil Sorge è di certo una delle protagoniste assolute della stagione televisiva che si è da poco chiusa. Il suo è stato un anno travolgente sul piccolo schermo.

Di certo spinto dalla presenza al Grande Fratello Vip in cui è stata di certo la concorrente che ha fatto maggiormente discutere il pubblico. Il flirt con Alex Belli, portato avanti fra coccole, carezze e colpi di scena, ha alimentato il dibattito del pubblico, che l’ha eletta di certo come regina dei social.

Inevitabile quindi un riscontro anche fuori dalla casa. Non solo nelle interviste, ma anche nella presenza alla Pupa e il Secchione, in cui è stata come sempre brillante opinionista parlando senza filtri ma sempre con precisione, ritmi televisivi e una spiccata conoscenza dell’ambito in cui lavora. Il resto arriva dalle pagine social, in cui fra collaborazioni e scatti nei momenti di relax, giungono alla community immagini clamorose.

Soleil Sorge, il primo piano manda in tilt la community

Grande dialettica, magistrale conoscenza del mondo della tv, un volto incantevole e un fisico pazzesco. Inevitabile il boom per Soleil Sorge, regina del Grande Fratello e ora anche molto amata sui social network. La sua pagina Instagram conta un milione e 200mila followers che la seguono e commentano gli scatti in arrivo.

Una delle ultime gallerie ha fatto però battere il cuore ai tanti fan che l’hanno seguita e sostenta anche nella recente presenza al GfVip. Scherzando brillantemente e in maniera come sempre intelligente e ironica sul suo fisico, Soleil posta un primo piano del lato B che è letteralmente preso d’assalto dai followers. Sono più di 2000 le reazioni, non solo per la forza della foto, ma soprattutto per ribadire quanto con ironia, e spesso prendendosi in giro e facendolo anche con gli altri in maniera genuina, Soleil sia in grado di stupire.

Ci è riuscita nuovamente, questa volta con uno scatto che non poteva passare inosservato, e con valanghe di commenti, fra i quali in tanti le ribadiscono di non vedere l’ora di ammirare nuovamente Soleil Sorge sul piccolo schermo.