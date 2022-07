Elisa De Panicis, in spiaggia è bollente: senza veli – FOTO

Elisa De Panicis incendia Instagram con alcuni scatti da ricordare, in spiaggia la modella e influencer si mette in mostra al top

Elisa De Panicis sta sorprendendo sempre di più la platea dei suoi ammiratori. La scatenatissima modella e influencer è una delle rivelazioni degli ultimi anni sul web, ma in realtà dovremmo dire che è una splendida realtà che si sta affermando, trovando sempre maggiori riscontri da parte dei fan e lanciandosi ormai verso una carriera scintillante ad altissimi livelli, da qualsiasi punto di vista.

Elisa De Panicis, ancora più scatenata: trionfo di sensualità senza pari

La De Panicis ha guadagnato moltissimi followers in Italia dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, della stagione 2019-2020. Prima, era conosciuta soprattutto in Spagna, dove viveva da tempo con la sua famiglia e dove aveva debuttato nel mondo dello spettacolo partecipando, nella penisola iberica, a Uomini e Donne e all’Isola dei Famosi, nelle versioni della tv spagnola.

Su Instagram, viaggia ormai verso il milione e mezzo di seguaci, un numero che sta crescendo sempre di più anche grazie al suo debutto sulla scena musicale. In Spagna, i suoi singoli stanno spopolando. Merito della sua bravura e sensualità che sta lasciando tutti senza fiato, un successo che presto si potrebbe ripetere, da questo punto di vista, anche in Italia, esattamente come accaduto per la tv. Vedremo cosa accadrà, intanto siamo testimoni di una estate vissuta al massimo da parte di Elisa. Non ci aspettavamo niente di meno, visto quanto ci ha già lasciato a bocca aperta in questo 2022, con esibizioni di fascino clamoroso, come ad esempio al Festival di Cannes. Ma gli scatti balneari, se possibile, sono ancora meglio.

De Panicis, via il reggiseno: visione abbacinante e celestiale, che spettacolo

A Ibiza, Elisa decide di dare fondo a tutta la sua sensualità esplosiva, esibendosi in intimo, ma soprattutto togliendolo sapientemente e sfoderando immagini senza veli da capogiro. La temperatura si fa insopportabile, provocazione ai massimi livelli e dettagli seducenti assolutamente irresistibili, che scatenano nei fan anche la tentazione, inevitabile, dello zoom. In pochissimo tempo, la community si riversa sulla sua pagina Instagram, omaggiandola a suon di like e di messaggi entusiasti. Per l’ennesima volta, Elisa si conferma una sorta di eroina dei due mondi tra Italia e Spagna e mette tutti d’accordo. Non potrebbe essere altrimenti del resto, di fronte a tali visioni non si può che restare allibiti.