Doppio colpo da sogno sulla trequarti: Maldini e Massara partono coi botti

Maldini e Massara sono già all’opera: due piste molto concrete scaldano i tifosi del Milan. Sarebbero colpi clamorosi per i rossoneri.

Il momento di impasse in casa Milan sembra essere finito. Non senza rimpianti, perché il mancato rinnovo di Maldini e Massara ha consentito ad altri club di fiondarsi sugli obiettivi rossoneri.

Il caso Botman ne è un esempio, e anche Renato Sanches, da tempo accostato al Milan, diventerà un calciatore del Psg. I rimpianti ci sono, perché le due pedine avrebbero fatto molto comodo a Pioli e facevano già sognare i tifosi, risolvendo anche problemi ad una squadra che il alcuni reparti ha delle lacune.

Maldini e Massara hanno però dimostrato di avere le carte in regola per centrare in colpi giusti, e godono del rispetto e della credibilità di molti club blasonati, che con il Milan trattano e aprono spesso alle chiamate in arrivo. In tal senso si registrano due piste davvero concrete, e si tratta di nomi che farebbero di certo compiere a Pioli un altro grande salto di qualità a caccia di nuovi obiettivi.

Milan, piste caldissime: i due big possono arrivare

Le voci si sono trasformate in probabilità, fino a diventare possibilità concrete. Il Milan è davvero pronto a chiudere il colpo Ziyech. Il calciatore potrebbe concretamente diventare quel numero 10 di spessore internazionale che i rossoneri cercano e si lavora sui dettagli. Il Chelsea apre, si cerca la formula giusta fra prestito e riscatto per un trequartista con il contratto ancora molto lungo.

La sensazione è però che lo staff di Ziyech stia spingendo per tentare di approdare in Serie A ai rossoneri, che intanto lavorano anche su un’altra pista. Pare infatti che ci siano stati contatti concreti con l’entourage di Asensio per capire se ci sia la possibilità di portarlo al Milan.

Il problema è lo stipendio di un elemento che farebbe al caso dei rossoneri. La capacità di giocare sulla trequarti, di muoversi con la stessa efficacia sulle corsie e di giocare anche da falso nove, sono un valore aggiunto in una trattativa che può decollare. Asensio non sembrava convinto di lasciare il Real Madrid, ma vorrebbe giocare di più e avrebbe aperto ad un eventuale trasferimento. Milano sarebbe una tappa ben gradita allo spagnolo che negli ultimi mesi ha visitato la città fra selfie e inviti dei tifosi a sposare la causa del Milan. Quella pista si apre e i sostenitori rossoneri sognano. Maldini e Massara ora ci provano davvero.