Soleil e Dayane, bacio bollente in auto tra loro: tutti a bocca aperta – VIDEO

Soleil e Dayane arroventano la già torrida atmosfera estiva. Le due modelle, infatti, stanno vivendo un viaggio insieme. Gran parte di ciò che stanno vivendo lo hanno riportato su Instagram in un carosello ricco di contenuti che ha fatto letteralmente impazzire I fan. Pioggia di reazioni positive sotto al post.

Entrambe sono state, a modo loro, le protagoniste delle rispettive edizioni del “Grande Fratello Vip“. Nell’edizione 2020-2021 Dayane è stata nella casa ed ha avuto un impatto di una certa rilevanza nella casa più spiata d’Italia. La modella brasiliana è arrivata fino alla finale della quinta edizione del reality dedicato ai VIP. Dyane, infatti, è arrivata al terzo posto. Non ha avuto la stessa fortuna, invece, Soleil. La Sorge, però ha avuto modo di farsi conoscere o meglio di mettersi in mostra. Infatti, la modella è attrice italo-americana, è stata sempre sulla cresta dell’onda nel corso della sua esperienza nella casa più spiata di Italia.

Su tutto ha tenuto banco la questione in merito al suo rapporto, nella casa, con Alex Belli. L’attore la Sorge hanno avuto dei confronti piuttosto “teneri” che hanno fatto pensare ai più l’impressione che ci fosse del tenero. Il tutto, poi, è rientrato, ma, comunque, è stata una vicenda che ha dato “pepe” all’ultima edizione del GF VIP durata, addirittura, sei mesi. Ad ogni modo, il GF è stato una cassa di risonanza per entrambe. La partecipazione al reality ha consentito di guadagnare un gran numero di followers sui social, in particolare Instagram.

Soleil e Dayane, bacio rovente in auto: fan in delirio!

Sia Soleil che Dayane, infatti, possono vantare un vastisismo seguito sui social. L’italiana e la brasiliana, infatti, contano, entrambe, oltre 1,2 milioni di followers. Un numero che, inevitabilmente, si riversa sui tantissimi post che vengono pubblicati da entrambe. Qualcosa di unico con scatti e brevi filmati che ottengono numeri importanti di “like” e, soprattutto, un numero considerevole di commenti, nei quali i fan muovono sempre dei complimenti nei confronti di entrambe le modelle. Se i post funzionano da “singole”, figurarsi quando le due si “uniscono” in una serie di scatti. Il carosello presente sul feed della modella brasiliana, è composto da diversi elementi. Ci sono delle foto in cui Soleil e Dayane sono insieme. La cosa, però, che ha fatto letteralmente impazzire i fan è il piccolo video nel quale le due si scambiano un bacio mentre sono in auto.