Ainett Stephens, il vestito non contiene il lato A e che spacco!

Ainett Stephens è uno spettacolo: il vestito evidenzia un fisico meraviglioso e sui social arriva come sempre una valanga di commenti.

Le immagini dal Grande Fratello, poi dalla Spagna, e ancora da altri luoghi di vacanze, dei lavori e in momenti privati.

Ainett Stephens continua ad alzare il tiro sui social e la community è letteralmente in delirio. Fin dal suo arrivo in Italia e alle prime apparizioni in tv al fianco di Pino Insegno, fascino e simpatia hanno travolto tutti. Fisico statuario, forme prorompenti, sguardo travolgente la lanciarono nel cuore degli italiani.

Poi i calendari, partecipazioni ai programmi e una chiamata al Grande Fratello Vip in questa stagione. Di lei è emerso molto durante l’avventura nella casa più spiata d’Italia. La tenacia di una donna dal carattere fortissimo, la capacità di gestire anche le situazioni più complicate, e anche e soprattutto una abbondante dose di fascino che l’ha fatta apprezzare come sempre da un pubblico vastissimo. Il resto arriva dai social, e chi la segue sa già bene che tipo di scatti arrivino sulla sua pagina Instagram.

Ainett Stephens, eleganza e fascino: la showgirl è pazzesca

Un fisico davvero baciato da madre natura e coltivato con sacrificio. Gambe che sembrano non finire mai, più di un metro e ottanta di altezza, e un sorriso travolgente per un volto bellissimo Ovviamente i followers si soffermano anche su un “lato A” che per la modella e showgirl venezuelana non è passato mai inosservato.

Anche in occasione dell’ultimo scatto infatti è arrivata una valanga di commenti sulla sua pagina Instagram molto seguita dai followers. Nei due scatti a bordo vasca, Ainett Stephens sorride e indossa un abito che evidenzia il suo splendido fisico.

Camminata da diva, scollatura che mostra qualcosa in più, sguardo che inchioda allo schermo. Scrive solo “Summer” la showgirl, ma le temperature le alza lei con due foto come sempre pazzesche. Il risultato? Più di 125 commenti di apprezzamento fra i quali anche quelli di alcuni personaggi dello spettacolo che l’hanno conosciuta e hanno apprezzato tutto di una donna meravigliosa e travolgente, che sa sempre come stupire i suoi fans.