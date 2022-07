Andrea Delogu, bellezza spiazzante: vestito troppo aderente

Andrea Delogu spiazza nuovamente i suoi follower con uno scatto che non ha alcun bisogno di presentazioni. Una bellezza a dir poco disarmante e spiazzante che incanta tutti coloro che la seguono e che non si perdono un solo aggiornamento della conduttrice televisiva

Basti pensare che il suo account ufficiale social è seguito dalla bellezza di 519mila persone che controllano tutto quello che fa e soprattutto quello che posta. In particolar modo ci soffermiamo sulla sua ultima immagine che ci ha mandato completamente al tappeto. Per chi se la sia persa o addirittura non ha capito di cosa stiamo parlando non vi preoccupate perché siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Guardare per credere – FOTO

Andrea Delogu, sguardo incantevole

E’ una delle conduttrici televisive più ammirate e seguite della nuova generazioni. In molti sono rimasti colpiti dal suo modo di fare. Ovviamente stiamo parlando della presentatrice di ‘Tonica’, di colei che sentiamo spesso su ‘Radio 2’ ed a breve anche conduttrice del ‘Summer Hits’ in compagnia del collega Stefano De Martino. Ovviamente il riferimento è chiaro: stiamo parlando di Andrea Delogu che continua a catturare sempre la nostra attenzione. In particolar modo con i suoi scatti che vengono molto apprezzati dai suoi fan. Basti pensare all’ultimo che ha pubblicato e che sta raccogliendo la bellezza di tantissimi “like” e commenti di approvazione da parte sia di colleghi che gente comune. Possiamo confermarlo anche noi che abbiamo visto il contenuto e che a breve vedrete anche voi. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Non vi resta di fare altro che mettervi comodi e di guardare lo spettacolo offerto dalla nativa di Coriano.

Da rimanere senza fiato, semplicemente Andrea

Ed eccola qui, sempre più in forma che mai. Una foto che sta raggiungendo il record di “cuoricini” e commenti. Un vestito semplice, aderente al punto giusto, che mette in mostra tutte le sue straordinarie forme. Lo sguardo che fissa l’obiettivo della fotocamera non ha alcun bisogno di presentazione. Davvero ti cattura in un niente e ti manda decisamente al tappeto. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione ha decisamente esagerato. Più di questo davvero non sappiamo cos’altro dire se non attendere, con molta ansia, il suo ultimo post per poter lasciare il nostro “like”.