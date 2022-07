Colpo di scena che stupisce: è fatta per Joao Pedro

Blitz a sorpresa per Joao Pedro: c’è una squadra che avrebbe proposto al calciatore e al Cagliari la cifra giusta.

In casa Cagliari il telefono squilla di continuo. La retrocessione in Serie B impone un ridimensionamento, e molti calciatori sarebbero pronti a salutare per cercare di restare in Serie A.

Con Cragno che ha già ringraziato, e una serie di elementi in rosa da collocare per far spazio e allestire una squadra esperta in cadetteria, i sardi assistono ai continui rilanci e alle proposte per Joao Pedro.

Il Torino si è fatto avanti per primo, il Monza fiuta il colpo ed ha i mezzi per portarlo a termine, ma la corsa al calciatore si fa davvero complicata per chi cerca un attaccante molto affidabile. Sono i numeri a parlare per lui, che ha l’imbarazzo della scelta e registra il blitz di una squadra pronta a fare sul serio. Pare infatti che la proposta sia giusta sia per Joao Pedro che per il club, deciso a valutarla molto seriamente. Sono ore calde per il trasferimento della punta, che a breve potrebbe conoscere la sua nuova destinazione.

Joao Pedro, l’affare si può chiudere: offerta concreta

Monza e Torino ora dovranno accelerare. Pare infatti che per Joao Pedro sia arrivata una offerta decisa e molto importante. C’è un club che vuole evitare aste, avrebbe scelto di piazzare il colpo e vorrebbe farlo con una proposta irrinunciabile. Si tratta del Galatasaray, che lancia l’assalto all’italo-brasiliano.

I dettagli non sono stati resi noti nella indiscrezione lanciata da Tuttomercatoweb, ma ci sarebbe una proposta superiore a quella di Torino e Monza, decise a sondare il terreno ma frenate anche da una serie di valutazioni. I due club italiani hanno in mano diversi attaccanti e attendono di capire quali scegliere. La situazione si fa calda però anche per una serie di movimenti di mercato che impongono riflessioni rapide.

Juric ha perso Belotti e Joao Pedro sarebbe di certo un attaccante di grande affidabilità. Il Monza prova invece ancora a convincere Pinamonti che però sembrerebbe deciso ad accettare solo la proposta in arrivo dall’Atalanta. In questo intreccio fra punte rischia di spuntarla il Galatasaray, deciso a presentarsi al Cagliari con la cifra giusta. Poi la palla passerà alla punta, che sceglierà quale sarà il club con cui continuare a stupire.