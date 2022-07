Un perizoma e poco altro: Elodie rende ancora più torrida l’estate

Elodie continua a sorprendere. Se i suoi pezzi fanno ballare tutti, i suoi post pubblicati su Instagram, invece, fanno discutere e non poco. Il noto social network, infatti, accoglie gli scatti più belli dell’incredibile interprete che sta diventando una vera star nel panorama musicale italiano. Pioggia di like e di commenti.

“1,2,3…posta“, forse questo motivetto scatta nella mente di Elodie ogni volta che pubblica un nuovo scatto su Instagram. La cantante nata a Roma circa trentadue anni fa, sta diventando sempre più popolare e lo sta facendo non solo attraverso la pubblicazione di nuovi EP, ma anche con i suoi post pubblicati su Instagram. Uscita dalla scuola di Amici nel 2016, la cantante con padre italiano e madre francese è riuscita a diventare molto popolare nel giro di pochissimo tempo.

Infatti, è stata capace di ritagliarsi una buona fetta di pubblico che ha rappresentato la base sulla quale, poi, è sorto il grande seguito che oggi segue Elodie non solo in live, ma anche sui social, specie Instagram. Sulla piattaforma, Elodie è seguitissima. Sul proprio feed, la cantante non pubblica soltanto nuovi scatti che la vedono coinvolta, ma anche brevi spezzoni dei videoclip delle sue canzoni. Clamoroso, in tal senso, fu il successo ottenuto dai 15 secondi di clip tratti dal video di “Bagno a Mezzanotte” pubblicato lo scorso Marzo.

Elodie, selfie rovente in bagno: tutti a guardare il perizoma

Elodie ha un seguito non da poco sui Instagram. La cantante, infatti, può vantare un numero di followers pari a 2,8 milioni di utenti. Una platea molto vasta che non smettere di crescere. Nuovi utenti si aggiungono a questo seguito in maniera costante, come è costante il mondo, da parte di Elodie, di pubblicare nuovi elementi sul noto social. Il fatto è che non mancano mai le reazioni da parte dei tanti followers sotto i post. I “mi piace” raggiunto sempre cifre che toccano i tre zeri. Anche i commenti sono numerosi.

La sezione che consente di dire la propria agli utenti è ricca di moltissimi complimenti e apprezzamenti indirizzati alla volta di Elodie. La stessa cosa è avvenuta nel caso dell’ultimo post pubblicato qualche ora fa. Il post in questione consiste in un carosello composto da due foto. Quella interessante è la prima dove Elodie è protagonista di un selfie in bagno. La cantante indossa una maglietta che richiama i colori dell’arcobaleno. Gli stessi colori sono ripresi dal perizoma che ha lasciato tutti senza parole.