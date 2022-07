Roma show, affare scudetto: Mourinho piazza il colpo a centrocampo

Rinforzo in arrivo per il centrocampo di José Mourinho: in rapporto qualità-prezzo un colpaccio clamoroso di Thiago Pinto.

La Roma di José Mourinho si appresta ripartire con il ritiro pre-stagionale con qualche faccia nuova: definiti gli arrivi di Nemanja Matic e Mile Svilar, Thiago Pinto lavora sulle uscite per finanziare i prossimi colpi di mercato in casa giallorossa.

Tanto del futuro del calciomercato estivo della Roma dipenderà dalla cessione di Nicolò Zaniolo. La trattativa con la Juventus è appena iniziata, con la Roma che chiede almeno 50 milioni di euro, cifra alta ma su cui si ci si può lavorare. La Juventus potrebbe arrivare a circa 40 milioni di euro inserendo anche una contropartita tecnica. Per Zaniolo, l’unica squadra che si è mossa concretamente è la Juventus, mentre altri club come Tottenham e Milan non sono mai andati oltre al semplice interessamento. Presto un incontro tra il club bianconero e la Roma per studiare la formula giusta, con i giallorossi che hanno individuato già alcuni obiettivi di mercato molto più che alla portata.

Roma, che colpo a centrocampo: trattativa ben avviata – ESCLUSIVA

La dirigenza giallorossa non si è mossa soltanto per la cessione di Zaniolo: la Roma ha individuato in Goncalo Guedes il degno sostituto, con il portoghese che risulta essere in uscita dal Valencia. Dopo l’arrivo di Nemanja Matic a parametro zero, il centrocampo della Roma potrebbe vedere l’arrivo di un altro centrocampista. In rapporto a qualità-prezzo, il centrocampista francese Houssem Aouar è il calciatore giusto su cui puntare. Abile negli inserimenti con o senza palla, il francese è definibile un “tuttocampista“. Imposta, detta i tempi di gioco, si inserisce alle spalle della difesa ed è molto abile all’occorrenza al gioco aereo: un giocatore che fa letteralmente impazzire Mourinho.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Roma e Lione sono in trattativa per il centrocampista francese cui contratto scadrà a Giugno 2023. Un potenziale “free agent” di lusso, anche se l’Olympique Lione chiede tra i 10 ed i 15 milioni di euro. Un prezzo più che accessibile e, per un giocatore delle sue qualità, la Roma è pronta a fare questo investimento conoscendo le qualità del francese. Non solo i giallorossi sul centrocampista dell’OL: infatti in spagna, il Siviglia monitora la situazione di Aouar. L’ex DS della Roma Monchi osserva con grande attenzione il talento francese, anche se la Roma è molto più avanti nella trattativa rispetto agli andalusi. Situazione da tenere sott’occhio, con la Roma che non vuole lasciarsi scappare questa grande occasione di mercato.