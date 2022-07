Camicia trasparente e minigonna da sogno: Sabrina Salerno show

Sabrina Salerno esagera con una foto che manda in delirio la community: minigonna e camicia aperta, la showgirl fa sognare i fan.

Diciamocela tutta. Se c’è una donna che ha fatto impazzire molte generazioni, e che fin dagli esordi ha sempre fatto parlare di sé, quella è di certo Sabrina Salerno.

Il suo è stato un boom, per certi versi anche semplice vista la capacità di brillare sul palco, la voce, e tanta grinta ed energia che unite ad un fascino incredibile le hanno dato notorietà. La difficoltà è stata forse nel mantenere quel clamoroso successo partito con le prime hit musicali.

La Salerno ci è riuscita alla grande, e i motivi sono molto chiari. Sensualità, fascino, anche tanta ironia sono le armi che l’hanno fatta amare dal pubblico italiano, sempre a caccia di scatti e curiosità sulle sue nuove avventure e sulle presenze nel mondo della tv. Nell’epoca dei social, il successo si è chiaramente trasformato in un boom di like in una pagina Instagram dalla quale arrivano scatti clamorosi.

Ad esempio l’ultimo. Un vero e proprio regalo per la community, a bocca aperta per una fotografia in cui la Salerno mostra qualcosa in più. Non ci credete? Date un po’ un’occhiata all’ultimo post, e vi renderete conto di quanto la cantante, showgirl, e ora di diritto anche influencer, sia una icona di fascino e stile.

Sabrina Salerno manda in tilt la community

Un milione e 200mila followers. Cifra tonda, e soprattutto pesante. Esprime in pieno quanto gli italiani siano da sempre conquistati dalla bellezza e dalla sensualità di Sabrina Salerno, che intanto continua a stupire. Lo ha fatto con un’altra galleria in cui le sue forme esplodono negli scatti e mandano in delirio i fan.

Occhiali da sole, minigonna che lascia intravedere le splendide forme e una camicetta aperta che fa sognare i followers. La foto è potente, la Salerno lascia intravedere qualcosa in più, e nei commenti si scatena l’ammirazione da parte del pubblico italiano e non solo, che la travolge d’affetto.

“Un po’ country e un po’ rock”, e ancora “Sei il top”, ma anche “Sei fra le più belle donne italiane”. Questo il tenore dei commenti fra cuoricini, baci, attestati di stima in francese e in spagnolo. Un seguito, quello della Salerno, che dà la dimensione di quanto sia seguita e amata. E intanto si moltiplicano e richieste per fa sì che possa diventare una presenza fissa in tv. In molti lo chiedono, e chissà che la prossima stagione non possa riservare sorprese a tutti gli ammiratori di una donna bellissima che ha conquistato il pubblico di molte generazioni.