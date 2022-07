Tradimento a sorpresa: Dzeko passa alla rivale, affare scudetto

Lo spazio nell’Inter, per Edin Dzeko, si riduce sempre di più. È inevitabile pensarlo visto che il bosniaco si vede costretto a scalare nelle preferenze da parte dell’allenatore Inzaghi. Sia chiaro: proprio quest’ultimo lo ha voluto, a tutti i costi, nella sua avventura in nerazzurro. Anche se, a quanto pare, i piani sono cambiati.

Dzeko, lo spazio si riduce: l’Inter lo mette alle porte

Edin Dzeko e l’Inter, un amore che può terminare solamente dopo una stagione. Lo si capisce chiaramente dal fatto che sia io club che lo stesso belga hanno fatto di tutto per trovare un accordo per il suo ritorno. In questo modo il bosniaco ha capito di non essere più considerato un elemento importante della squadra ed è pronto a salutare tutti: dal presidente Zhang fino ad arrivare ai magazzinieri. La sua posizione è più che in bilico. Anzi, si vocifera addirittura di una possibile cessione imminente.

È anche vero che si è presentato, regolarmente, al raduno della squadra lombarda così come lo è il fatto che sta aspettando una chiamata da parte del suo procuratore per cercare di capire quale sia la migliore soluzione per il suo futuro. A quanto pare c’è e potrebbe essere un qualcosa che potrebbe anche non dispiacergli affatto visto che si tratterebbe di rimanere nel paese che lo ha esaltato e fatto diventare come uno dei migliori attaccanti del nostro campionato. Adesso se ne sta parlando e tutto questo si potrebbe anche concretizzare. Il ritorno di Lukaku potrebbe chiudere le porte ad un posto da titolare per il bosniaco che è alla ricerca di una nuova sistemazione per giocare con maggiore continuità.

Dzeko si guarda intorno, Spalletti lo vuole in azzurro

Idea Napoli per il calciatore. Gli azzurri sono intenzionati a puntare su di lui per questa stagione. Ovviamente come riserva di Osimhen quando il nigeriano davvero non ne ha più. Il classe ’86 potrebbe essere un elemento importantissimo per quanto riguarda lo spogliatoio della squadra allenata da Luciano Spalletti. Proprio quest’ultimo lo ha avuto a disposizione nella sua seconda avventura in giallorosso e conosce bene quanto possa dare una mano al team. Un colpo che andrebbe a rinforzare il reparto avanzato degli azzurri che devono ancora capire quale sarà il futuro di Osimhen. Il nigeriano è finito nel mirino di diversi club europei anche se De Laurentiis non vorrebbe cederlo.