Cristina Buccino, reggiseno aperto davanti: limite ‘superato’

Cristina Buccino è indiscutibilmente una delle protagoniste indiscusse di questa estate. Nonostante siamo solamente agli inizi, la nativa di Castrovillari sta facendo vedere a tutti di che pasta è fatta. I risultati, ovviamente, sono a dir poco strepitosi. Guardare per credere il tutto – FOTO

Oramai la Spagna è diventata la sua seconda casa. Di questo ne siamo un po’ “gelosi” visto che la vediamo molto poco nel nostro paese. Nell’ultimo periodo ci ha fatto sapere di essere stata a Firenze. Anche nel capoluogo toscano ha fatto vedere a tutti le sue straordinarie ed inarrivabili qualità che non sono passare assolutamente inosservate. Proprio come le ultime volte siamo rimasti decisamente senza parole.

Cristina Buccino manda in tilt Instagram

Se il suo obiettivo è quello di mandarci completamente in tilt possiamo confermare che ci sta riuscendo alla grande. Davvero non abbiamo più parole per poter descrivere le sue infinite qualità che decide di mettere sempre in mostra. Ovviamente ci stiamo riferendo, in particolar modo, al suo post che non poteva assolutamente passare inosservato. Anzi, una volta che lo avrete visto non potete farne più a meno. Una serie di foto decisamente da mozzafiato e che meritano di essere viste con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Per non parlare (anche se non è assolutamente un mistero) il numero dei “Like” che sta continuando a crescere con il passare delle ore. Stesso discorso vale anche per i commenti che non possono mai mancare in queste occasioni. Adesso siamo arrivati al momento in cui tutti quanti voi stavate aspettando. Non vi resta, di fare altro, che mettervi comodi e godervi lo spettacolo visto che quello che state per vedere è un qualcosa di davvero incredibile.

Cristina Buccino, bellezza in barca: baciata dal sole

Anche questa volta il luogo non può che essere Formentera. Se prima l’avete vista in una delle due città più importanti come Madrid e Barcellona (senza dimenticare l’isola di Ibiza) questa volta la 36enne mette in mostra un bikini che definire “esplosivo” è assolutamente troppo poco. Baciata dal sole come non mai. Una immagine che non ha assolutamente bisogno di essere commentata. Davvero un qualcosa di incredibile e che merita di essere vista più e più volte. Proprio come un quadro, un capolavoro d’altri tempi. Un fisico decisamente incontenibile e delle gambe che sembrano non finire più. Tutto questo è la Buccino, una delle leader indiscusse della nostra speciale rubrica.