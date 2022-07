Elisa De Panicis, vestito bucato e aperto davanti: visione scottante

Possiamo dirlo con estrema certezza: non abbiamo più parole per poter descrivere la bellezza che ci fa vedere, ogni singola volta, la nostra Elisa De Panicis. Una serie di foto che ci mandano decisamente ko e che meritano di essere viste con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi.

Se non avete capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un qualcosa che ci ha lasciato decisamente senza parole. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo garantire che ha decisamente esagerato. Ovviamente nella miglior maniera possibile, ci mancherebbe altro. Guardare per credere.

Elisa De Panicis, tutto bucato: si vede tutto

Tutto quello che c’è da vedere si può visionare tranquillamente. Tanto è vero che alcuni dei suoi follower hanno ammesso di non aver utilizzato assolutamente lo zoom in questi casi. In realtà non sappiamo se credergli o meno, fatto sta che la cantante di origine spagnola ci delizia, ancora una volta, con delle foto che non stanno assolutamente né in cielo e né in terra. Se non avete capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete capitati nel posto giusto e soprattutto al momento giusto. Un vero e proprio successo il suo post. Lo si capisce, chiaramente, dalla quantità infinita di “Like” che le sue foto stanno continuando a ricevere. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non si perdono un suo solo aggiornamento. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare. Buona visione.

Elisa De Panicis, in versione leopardata merita ancora di più

Ci mancava anche la versione leopardata da parte della classe ’92. Anche questa volta non ha assolutamente deluso le aspettative. Una gioia per i nostri occhi che non chiedevano altro se non una foto per poter lasciare il proprio cuoricino. Un costume che sembra volersi aprire e che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Un fisico che non ha bisogno di essere commentato nè altro. Per tutto il resto ci sono le altre immagini della protagonista che ci ha svoltato decisamente la giornata. Tanto è vero che molte delle sue colleghe e titolari della nostra speciale rubrica si sono dovute inchinare alla sua impareggiabile bellezza.