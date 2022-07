Delusione e addio definitivo: niente rinnovo, saluta la Juventus

Pagato tanto e reso poco: al via la cessione del calciatore su cui le aspettative erano alte dato l’investimento da parte dei bianconeri.

Vigilia di ritiro in casa bianconera: la Juventus si prepara all’inizio del ritiro pre-stagionale in vista della stagione 2022/2023. Tanti i giocatori convocanti, molti dei quali non rimarranno a Torino. I bianconeri pensano alle cessioni nonostante i rumors di mercato su Zaniolo.

Sui possibili scenari di mercato in entrata, la Juventus dovrà pensare anche alle cessioni. Se tra tutti, spicca il nome di Matthjis De Ligt sulla lista dei possibili calciatori in uscita, nomi meno blasonati ma pur sempre di rilevata importanza, sono altrettanto su questa lista. Dopo i primi 2 anni espressi al massimo del livello, Alex Sandro sta vivendo tante difficoltà sotto il punto di vista del gioco e del sistema tattico. La Juventus sta facendo di tutto pur di liberarsi del calciatore, anche se non sono arrivate offerte concrete, bloccando in parte le cessioni in casa bianconera. Per Arthur e Rabiot la situazione è ancora ferma, anche se per il francese qualche club della Premier League si è mossa per capire il potenziale investimento economico.

Saluta la Juventus: tanto rammarico ma poche chance

I rumors di mercato legati all’ambiente Juve impazzano sempre più. Tanti i nomi, da Kostic a Koulibaly, passando per Zaniolo. Tanti però i calciatori in uscita dal club bianconero. Definita la cessione a titolo definitivo di Mandragora alla Fiorentina, la Juventus sta cercando di completare il quadro cessioni al più presto possibile. Un calciatore però tra tutti è rimasto nell’anonimato nonostante il grande investimento fatto dalla Juventus. Infatti Marko Pjaca è stato pagato ben 30 milioni di euro per prelevarlo nell’estate del 2016 dalla Dinamo Zagabria. Girandola di prestiti per l’Europa senza mai convincere fino in fondo.

Ora il suo futuro è ancor più un dilemma. Il suo contratto scadrà a Giugno dell’anno prossimo. Un flop clamoroso per la Juventus: la cifra investita per l’allora talento croato non hanno fruttato a dovere anzi, i bianconeri rischiano addirittura di perderlo a costo zero. Tanti club di Serie A tra cui Salernitana, Sampdoria e addirittura Cremonese hanno chiesto informazioni per il calciatore. Nulla però è certo nel futuro di Marko Pjaca: il croato dovrà scegliere la sua prossima squadra in maniera cauta, riprendendo in mano la sua carriera che spesso, tra infortuni e altro, ha visto troppe volte cadere il calciatore ex Dinamo Zagabria.