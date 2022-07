Federica Nargi, coppia esplosiva con la sorella Claudia: scollature roventi

Federica Nargi ‘raddoppia’ il fascino, insieme alla sorella Claudia: gli scatti sulla spiaggia sono assolutamente imperdibili

Siamo tutti a conoscenza della bellezza clamorosa e della sensualità più unica che rara di Federica Nargi. L’ex velina è da sempre, fin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, una delle bellezze più ammirate e amate dagli italiani. Ma da questo punto di vista, sicuramente non è da meno sua sorella Claudia, altrettanto affascinante. Evidentemente, il fascino è una questione di famiglia, e ancora una volta ne abbiamo conferma.

Federica Nargi e sua sorella Claudia, una coppia inseparabile

Claudia è la sorella maggiore di Federica, tra le due ci sono circa sei anni di differenza. Tra qualche giorno, il 18 luglio, compirà infatti 38 anni. A differenza della sorella minore, è sempre rimasta lontana dal mondo dello spettacolo (lavora presso uno studio di ingegneria nella Capitale, a quanto risulta), avendo un carattere piuttosto timido e introverso. Nonostante questo, tuttavia, è anche lei molto seguita sui social. Non è una celebrità, ma sul web, quasi suo malgrado, vanta un seguito di tutto rispetto con quasi 200 mila followers su Instagram. Il rapporto tra le due sorelle è molto profondo, Federica e Claudia sono legatissime e appena possibile trascorrono del tempo insieme. Negli scatti che condividono c’è sempre la gioia di vedersi e di stare insieme. Oltre a un perfetto mix di fascino e sensualità che naturalmente strappa i boati di ammirazione da parte di tutta la community.

Federica Nargi, il dolce saluto a sua sorella Claudia e il primo piano che infiamma la rete: doppia scollatura da capogiro

Nell’ultimo post, le due sorelle si salutano, dopo i giorni di vacanza trascorsi a Formentera. Un periodo davvero speciale, dove Claudia ha potuto riabbracciare le sue nipotine, a cui è molto legata. Il doppio selfie sulla spiaggia, che segue quello che aveva postato Federica in orario da aperitivo e in abiti eleganti, chiarisce come le due sorelle, oltre a somigliarsi molto, abbiano entrambe un’aura seducente irresistibile. La doppia scollatura ravvicinata è una visione quasi ipnotica e che alza immediatamente la temperatura, uno spettacolo che non può lasciare indifferenti i fan che infatti accorrono in brevissimo tempo a commentare e a depositare like per le due sorelle Nargi. Una accoppiata micidiale ed esplosiva che ancora una volta lascia il segno, eccome, su Instagram.