Sara Croce brilla in piscina: scatto meraviglioso e fan in delirio per una giovane donna bellissima che incanta sui social.

Presenze in tv, interviste, collaborazioni con il mondo della moda e una presenza al “Maurizio Costanzo Show” in cui ha svelato qualcosa in più di lei.

Sara Croce ha chiuso una stagione televisiva che l’ha vista splendida protagonista dai programmi con Bonolis ad altri salotti tv, ed ha letteralmente conquistato il pubblico. Bellezza particolare, fascino incantevole e un volto pulito l’hanno resa molto amata dagli italiani che cercano sempre nuove curiosità su di lei e apprezzano molto anche le sue collaborazioni con il mondo della moda.

Ora è il momento del relax, e complice il caldo torrido di questi giorni, Sara Croce ha postato alcuni scatti in piscina che hanno fatto esplodere i commenti dei followers. La splendida showgirl ha regalato ai fan una foto in cui si vede il panorama nello splendido luogo delle vacanze, ma la protagonista è lei, con un bikini che di certo non è passato inosservato.

Sara Croce: spettacolo in piscina

Dai primi lavori al ruolo di Madre Natura per Sara Croce è stato un boom, e lei lo ha affrontato con il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo ma senza abbandonare gli studi alla IULM di Milano.

La sua carriera è stata però travolgente, e dal programma di Bonolis l’ha portata anche come presenza fissa al “Maurizio Costanzo show”, in cui in abiti da urlo ha messo in mostra intelligenze e grande eleganza. Nelle meritate vacanze però arrivano foto che fanno esplodere i commenti della community.

La sua pagina Instagram è infatti presa d’assalto da un milione di followers che hanno ammirato la foto e il video in piscina. Sguardo intenso, bikini strettissimo, movimenti sensuali che hanno incassato una valanga di commenti. Sono circa 300 le reazioni per una bellezza naturale che si mostra in tutto il suo fascino ad una vasta community. Fra cuori, complimenti in arrivo anche da fan dall’estero, e altri video in arrivo dalle storie del social network, il suo seguito è sempre in aumento. In attesa di una nuova stagione televisiva che di certo, dopo gli ultimi successi, la vedrà splendida protagonista.