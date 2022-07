Colpo Callejon in Serie A: scelta fatta, ancora una big

José Maria Callejon si può definire come uno degli svincolati di lusso in questo calciomercato. Nonostante la carta di identità parli forte e chiaro (35 anni), l’esterno d’attacco spagnolo vuole continuare ancora a dire la sua in questo campionato. Dopo il Napoli e la Fiorentina, per lui si prospetta l’inizio di una nuova avventura.

Con i gigliati è terminata come qualcuno già si aspettava: fine dei giochi e tanti saluti. Ovvero? Contratto non rinnovato con il club di Commisso ed il calciatore che si guardava già altrove per cercare una nuova meta. Una possibile sistemazione è in arrivo per l’ex Real Madrid che non ha alcuna intenzione nè di ritornare in Spagna, ma soprattutto quella di appendere gli scarpini.

Callejon, altro che addio Italia: non abbandona la A

Se pensate che l’atleta abbia solamente pensato, per un solo istante, di ritornare in patria vi sbagliate davvero di grosso. A meno di clamorosi colpi di scena, però, le cose dovrebbero andare in questa direzione. Callejon e l’Italia, un amore che può proseguire senza alcun tipo di problema. Arrivato nel nostro paese nell’estate del 2013 dai ‘Blancos’ (insieme a Gonzalo Higuain), è stato uno dei punti di riferimento del Napoli e degli stessi tifosi azzurri che non lo hanno mai dimenticato. Un vero e proprio idolo dei sostenitori partenopei che, quando lo hanno avuto come avversario, lo hanno sempre applaudito allo stadio ‘Diego Armando Maradona’. Gesto che, tra l’altro, è stato immediatamente ricambiato dallo stesso calciatore. Come tutti ben sanno il suo contratto con la Fiorentina non è stato rinnovato. La volontà della società archiviata non era assolutamente quella di continuare con il giocatore. Una notizia che girava già nell’aria da un bel po’ di tempo, ma che alla fine ha trovato conferma solamente in questi giorni quando è arrivato il giorno tanto atteso (1 luglio). Adesso però per il trentacinquenne si apre una nuova possibilità in Serie A e non se la vuole fare assolutamente scappare.

Callejon pronto a riabbracciare il suo mentore

La storia d’amore tra Callejon e Maurizio Sarri è nota a tutti. Quando l’allenatore, nativo di Napoli lo ha avuto a disposizione non ne poteva fare assolutamente a meno. Adesso vuole continuare questa “usanza” nella Lazio. La società biancoceleste di Lotito può garantirgli ancora un anno di attività. Una opzione che al calciatore piace e non poco.