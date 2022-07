Melita Toniolo con minigonna e tacchi ‘illegali’: una visione rovente

Melita Toniolo ha la capacità incredibile di mandare completamente in estasi tutti i suoi follower. Proprio questi ultimi non vedono l’ora che la stessa pubblichi qualcosa dal suo canale ufficiale social: i risultati sono a dir poco strepitosi

Proprio come il suo ultimo post che sta raccogliendo quello che merita, ovvero un successo strepitoso. Ogni volta che decide di pubblicare qualcosa una pioggia di “like” e commenti di approvazione è assolutamente garantita. Tanto è vero che anche una come Sabrina Salerno non ha potuto fare altro che lasciare il suo “cuoricino” dinanzi ad una bellezza del genere. Semplicemente senza parole l’ultima opera d’arte fornita dalla nativa di Treviso – FOTO

Melita Toniolo, bellezza incandescente: tutti ai suoi piedi

Uno scatto che non ha assolutamente bisogno di essere commentato visto che il contenuto all’interno parla da solo. Un vero e proprio spettacolo, non c’è bisogno di aggiungere altro. L’unico consiglio che vi diamo è quello di tenere gli occhi bene aperti per poter vedere, da molto vicino, tutto il suo magnifico repertorio che ci fa mandare completamente fuori di testa. Lo ha fatto di nuovo, ma questa volta ha un tantino esagerato: guardare per credere. Ovviamente non possiamo non riferirci al suo ultimo capolavoro che merita decisamente. Basti pensare che i suoi fan, non appena hanno visto la sua foto, sono rimasti completamente spiazzati e colpiti dal contenuto. Per alcuni è stato definito decisamente “illegale” per altri invece a dir poco strepitoso. Non è affatto un mistero d’altronde. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’, nonostante siano passati anni dalla sua ultima apparizione in televisione, continua ad avere successo e sostegno da parte del pubblico. Basti pensare che il suo account di Instagram è seguito dalla bellezza di 1,2 milioni di follower che non si perdono un solo suo aggiornamento: poco importa se si tratti di post, ‘storia’ o video, l’importante è che ci sia lei come assoluta protagonista.

Melita Toniolo, scatto incantevole: Trani brilla insieme a lei – FOTO

Trani diventa ancora di più stupenda grazie alla presenza della 36enne che illumina il cielo della città con un look decisamente mozzafiato. Un vestito che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Gonna che le arriva fin sopra le ginocchia e gambe che sembrano davvero non finire mai. Il tutto con dei tacchi, color viola, che rendono il tutto decisamente ancora più sexy. Guardare per credere.