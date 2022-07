Wanda e Zaira Nara piccanti insieme: il riflesso lascia senza parole

Due bellezze diverse ma simili nel modo di ammaliare il grande pubblico: Zaira e Wanda Nara incantevoli insieme sui social.

Una bionda, prorompente, ammaliante. L’altra mora, con un fisico forse più da modella, ma entrambe con lati in comune che da sempre hanno fatto impazzire i followers sui social.

Wanda e Zaira Nara, sorelle che dall’argentina hanno trovato il successo in Europa, hanno saputo sfruttare il loro fascino ma anche le capacità imprenditoriali e un seguito pazzesco. Per entrambe tutto è partito dal Sudamerica, fra copertine, presenze in tv, conduzioni di programmi. Poi il boom nel mondo della moda, ma anche tanto gossip e articoli che hanno provato a scovare tutto di loro.

Wanda è stata prima la moglie di Maxi Lopez, poi protagonista della storia con Icardi e di un ingresso nel mondo del calcio da manager dell’attaccante. Anche Zaira ha avuto una storia con un attaccante. Si tratta di Forlan, grande bomber dell’Uruguay. Un successo planetario il loro, che trova riscontri importanti anche nei numeri su Instagram. Nell’ultimo video sono arrivate infatti immagini che hanno fatto sussultare i fans, in un delirio di commenti d’apprezzamento.

Wanda e Zaira Nara: il video è da impazzire

Tredici milioni di followers per Wanda, cinque milioni per Zaira. Messi insieme i numeri della sorelle Nara danno la dimensione del loro successo. Capita quindi che un video condiviso, in cui la bionda moglie-agente di Icardi dà il benvenuto alla sorella, possa trasformarsi in un delirio di commenti.

Il motivo? Abbastanza chiaro nelle immagini. Le sorelle Nara da una finestra sono immortalate con il costume che evidenzia le forme esplosive, in pose da modelle consumate e con un fascino che conquista proprio tutti. Due donne supersexy unite quindi non solo da fisici stellari, ma anche dalla voglia di conquistare e stupire tutti.

Le reazioni arrivano infatti a valanga e sono circa 400 i commenti che in pochi minuti sottolineano la potenza delle immagini in arrivo. Fra i messaggi dei followers arrivano anche quelli dei vip, e i complimenti sono costanti per due donne bellissime che sanno bene come alimentare la discussione sulle proprie pagine social.

Con l’ultimo video però Wanda e Zaira Nara hanno conquistato davvero tutti, e c’è chi sussurra che la moglie di Icardi potrebbe avere anche chiamate dalla tv italiana, magari portando al suo fianco la sorella. Intanto mettetevi comodi e godetevi il video.