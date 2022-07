Per niente banale nei suoi post la bellissima Diletta: l’ultimo post ha fatto per l’ennesima volta breccia nei cuori dei milioni di fan.

In attesa di ritornare a lavoro, la giornalista più seguita dei social si sta concedendo ancora qualche altro giorno di puro e meritato relax. Anche quest’anno ha deciso di trascorrere le sue vacanze nella sua Sicilia, precisamente nelle Isole Eolie.

Diletta Leotta è una delle conduttrici di DAZN più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. La maggior parte ha avuto modo di conoscerla già quando, qualche stagione fa, conduceva lo studio pre e post gara delle gare di Serie B su Sky. Oggi, Diletta Leotta è una star a tutti gli effetti, basta notare il numero di followers che vanta su Instagram. Oramai manca sempre poco nel rivedere nuovamente la bellissima catanese nella sua postazione, a bordocampo, in tutti i campi della Serie A. Ritornando al suo post, però, abbiamo subito notato una cosa: tantissimi like e commenti di approvazione da parte dei suoi follower sempre più affascinati dalle sue foto. Lo dimostra chiaramente il suo ultimo post pubblicato poche ore fa dove lo spettacolo è decisamente bollente. Mai banale la nostra carissima Diletta, che con i suoi post riesce sempre a far breccia nei nostri cuori.

La magia di Venezia e Diletta: spettacolo senza tempo

Fra pubblicità in tv e sponsorizzazioni sui social, Diletta è una donna sempre attiva sul lavoro ed è da esempio per le sue colleghe e per i personaggi legati al mondo dello spettacolo. Il numero di followers è infatti da grande diva: Diletta nel corso del tempo è diventata una delle donne più amate in Italia. I suoi flirt e le sue avventure con DAZN ci accompagnano da anni ormai. Quando si tratta di lei non si parla mai male, anzi. Quello che ha catturato l’attenzione dei suoi follower è tutto quello che le circondava: il posto pubblicato la ritrae in giro per la magica Venezia

Quello che non cambia, invece, è il suo primo piano semplicemente perfetto. Nella foto possiamo notare il magnifico sfondo della città di Venezia, che fa da cornice alle foto pubblicate dalla bellissima diletta. Da notare un piccolissimo dettaglio: l’infinita scollatura. Inevitabilmente l’occhio non può che cadere lì tra lo stupore dei suoi fan. Decisamente un qualcosa di alto livello che difficilmente avevamo visto prima ad ora.