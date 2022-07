Futuro Berardi, opzione a sorpresa che lascia di sasso

Il futuro di Domenico Berardi può avere un risvolto inatteso: si prospetta un clamoroso scenario per l’esterno destro italiano.

Tra mercato e ritiro pre-stagionale, il Sassuolo di appresta ad iniziare questa sua nuova stagione in Serie A. Tanto ottimismo intorno all’ambiente della squadra emiliana, anche se poco protagonista sul mercato.

Tante le voci di mercato in uscita per molti calciatori del Sassuolo, che spesso si è rilevata la vetrina dove poter mettere in esposizione i propri talenti. Da Raspadori a Scamacca, passando per Traoré, tutti e tre reduci da una grande stagione. Il nome che però potrebbe sorprendere è quello di Mimmo Berardi. L’esterno italiano, reduce comunque da una buona stagione, sta analizzando attentamente il suo futuro e potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena.

Berardi e i suoi dubbi: clamoroso scenario in vista

Buona stagione per Domenico Berardi con la maglia del Sassuolo: 15 gol e 17 assist per lui in questa annata con la maglia dei neroverdi. La sua situazione contrattuale è forte dubbio. Il calciatore infatti ha un contratto che scadrà a Giugno del 2024 e per si sono aperte le strade della cessione. Molti club italiani ed esteri sono interessati ma il prezzo del cartellino frena un po’ gli entusiasmi. Il Sassuolo chiede almeno 35 milioni di euro per il calciatore ex Juventus. Proprio il club bianconero si è detto interessato a Berardi ma, per la dirigenza, era considerato un piano B se non C solo nel caso in cui Angel Di Maria non avesse accettato la proposta della Juventus. Roma e Milan hanno sempre apprezzato le qualità del calciatore ma non sono mai andati oltre al semplice interessamento e non hanno mai aperto discorsi con il Sassuolo.

I rumors di mercato non si sono solo fermati a Milan, Roma e Juventus. Dall’Inghilterra sono giunte voci dell’interessamento da parte del Leicester che, già nella passata stagione, provò a prendere il calciatore. Data la sua situazione contrattuale, per Domenico Berardi si prospetta uno scenario quanto mai inatteso. Infatti il calciatore italiano potrebbe rinnovare a sorpresa con il Sassuolo se il club, in comune accordo con il giocatore, non dovesse ritenere valide le proposte che potrebbero arrivare. Scenario clamoroso ma altamente probabile dato che fino ad oggi, il Sassuolo non ha ricevuto alcuna offerta per Berardi. Situazione dunque da monitorare, con il calciatore che non ha ancora preso una decisione chiara ed evidente sul suo futuro e con l’ipotesi rinnovo che avanza sempre di più.