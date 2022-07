Perizoma in primo piano e niente più: Melissa Satta show

Due foto in barca e la community va in delirio: Melissa Satta conferma di essere una delle donne più amate dagli italiani e in perizoma fa impazzire i fan.

C’è poco da fare. Basta una foto, un messaggio, o un video postato sui social, e in un attimo i commenti per lei decollano.

Del resto, quando si parla di Melissa Satta, da anni fra le donne più amate dal pubblico italiano, il successo è assicurato. Lo ha incassato fin dai suoi esordi. Trasmissioni importanti, amori nel mondo del calcio per i quali il mondo del gossip ha provato a raccontare tutto, e ancora presenze nei più importanti salotti della tv.

Del resto, il suo legame con lo sport e con il calcio va oltre le relazioni con alcuni calciatori. Si è trasformato in una vera e propria passione, che dalle reti Mediaset fino ha Sky l’ha portata a fare da commentatrice ma soprattutto da brillante conduttrice per trasmissioni di successo. Ciò che colpisce non è solo la sua bellezza, ma anche la simpatia, la capacità di essere brillante di arrivare agli italiani in maniera limpida e sempre travolgente. Una delle showgirl più amate dagli italiani anche per la sua competenza in ambito calcistico, essendo stata spesso presente nelle trasmissioni.

Melissa Satta, vacanze con foto da urlo

Trasmissioni, importanti eventi nel campo della moda, lavori con noti brand che la scelgono per il suo fisico curatissimo e il suo volto incantevole. Melissa Satta non si ferma maie i suoi numeri sui social decollano. Sono quasi 5 milioni i followers, che non la tradiscono mai e inondano la sua bacheca di complimenti. Un numero che per chi si intende di social network dà la dimensione del suo seguito.

Anche in occasione dell’ultima galleria sono arrivate infatti foto potentissime direttamente dalla barca in mare. La Satta in posizione da sirena mostra un bikini clamoroso che non passa inosservato.

Grandi occhiali da sole, relax totale, forme pazzesche per una donna bellissima che ricarica le batterie prima di una nuova stagione televisiva. Tutto finito? Per niente, perché dalle stories sempre di Instagram arrivano altre immagini. Sono circa 500 i commenti per lei, in arrivo anche da tanti Vip. E fra i messaggi c’è anche chi attende la nuova stagione televisiva con ansia. Ad accogliere tutti ci sarà nuovamente lei, che resta fra le donne più amate dal pubblico italiano.