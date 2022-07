Allegri è stato chiaro: non lo vuole più, rottura in casa Juve con un big

Max Allegri avrebbe già comunicato al club l’intenzione di non voler più puntare su un big: è sul mercato, ma c’è un freno pesante.

Idee chiare, una linea tracciata da seguire, col solo obiettivo di tornare a vincere. Non c’è solo il mercato in entrata ad animare il fine settimana in casa Juventus. Il club sa bene che le spese i nuovi innesti in arrivo dovranno essere bilanciati dalle uscite, e i nomi sono già chiari.

Gli arrivi di Di Maria e Pogba, le trattative per Zaniolo e Koulibaly, e di fatto anche l’innesto di Cambiaso sono messaggi chiari per i tifosi e anche per le concorrenti allo scudetto, e il tutto rientra in un piano ben preciso.

Allegri non può più sbagliare, Agnelli vuole cancellare le critiche, e la linea dura di Arrivabene andrà accompagnata dai titoli, altrimenti i bianconeri rischierebbero un altro caos. La sensazione, pertanto, è che il club non possa più permettersi di guardare in faccia a nessuno, e la rottura con Bernardeschi e Dybala ne è un esempio. C’è un altro big però in uscita, e anche nel suo caso, le ultime stagioni sono state decisive nella presa di posizione da parte della Vecchia Signora.

Allegri è stato chiaro: non c’è spazio per lui

La rivoluzione in casa Juve non riguarderà solo il centrocampo. Anche in difesa è tempo di cambi, di saluti più o meno dolorosi. Quello di De Ligt si sta concretizzando con una trattativa clamorosa messa in piedi dal Chelsea ma anche dal Bayern Monaco. Non c’è solo l’olandese però pronto con le valigie in mano.

Allegri avrebbe infatti deciso di non puntare più su Alex Sandro. Tranne che per qualche limpido sprazzo di classe, che il brasiliano di certo possiede ed ha messo in mostra nelle prime stagioni in bianconero, gli ultimi anni sono stati spesso contraddistinti da lunghe pause. L’arrivo di Cambiaso, fortemente voluto da Allegri, potrebbe quindi essere un messaggio chiaro sulle intenzioni di rivoluzionare le corsie esterne.

Da una parte Cuadrado e Danilo si alterneranno, dall’altra la sensazione è che De Sciglio e il nuovo acquisto ex Genoa saranno sempre in corsa per una maglia da titolare. Intanto arrivano i primi sondaggi per Alex Sandro. I bianconeri non chiederebbero cifre esorbitanti, e sarebbero pronti ad incassare una buona plusvalenza. Resta però il nodo dell’ingaggio, molto alto per tante squadre che provano ad affondare il colpo. La sensazione però è che sarà il calciatore a decidere quale proposta accettare, e non la Juve, che a quanto sembra è già disposta a dire di sì alle eventuali proposte in arrivo.