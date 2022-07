Monica Bertini infiamma il giardino: mai vista una scollatura così

Monica Bertini infiamma l’estate. La giornalista di Mediaset incanta con la sua incredibile bellezza. I suoi fan che la seguono su Instagram sono rimasti totalmente senza parole. O meglio, qualcuna l’hanno lasciata nella sezione commenti, infatti, sono numerosissimi i commenti accorsi nella sezione apposita. Moltissimi anche i like.

Monica Bertini non ha bisogno di alcuna presentazione. la giornalista, infatti, è una delle più seguite ed apprezzate nel panorama televisivo italiano. Con diversi trascorsi a Sportitalia e a Sky Sport, la cronista emiliana è diventata uno devi volti principali della redazione di Sport Mediaset. Classe 1983, la Bertini è stata da sempre apprezzata. Infatti, fin dalle sue prime apparizioni in quel di Sportitalia, impegnata alla conduzione del programma che faceva da traino a “Speciale Calciomercato” che vedeva e, vede ancora, protagonisti Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà. Dopo questa avventura, la Bertini passa a Sky.

Sulla piattaforma satellitare resta per un certo periodo prima di passare a Mediaset dove si trova tuttora. Nella redazione sportiva del “biscione”, la parmense diventa in breve tempo un punto di riferimento. Infatti, prima conduce per la piattaforma pay “Mediaset Premium” i pre e i post partita di Serie A della Domenica Sera. Successivamente è una delle conduttrici del TG Sport Mediaset. Nell’ultima stagione televisiva e, ovviamente, sportiva, la Bertini ha condotto con Massimo Callegari il programma di approfondimento “Pressing” in onda la Domenica in seconda serata su Italia 1.

Monica Bertini, solo con il costume in giardino: colpo d’occhio magnifico!

Monica Bertini, nonostante i tantissimi impegni televisivi, riesce anche ad avere il tempo di prendersi cura dei suoi profili social. La giornalista, infatti, spesso crea nuovi post sul proprio profilo Instagram. Una cosa che le sta aiutando ad aumentare i proprio numero di followers. Certo, Monica Bertini non ha bisogno di alcun tipo di presentazione, ma il suo modo di prendersi cura dei social è un modo per restare sempre più vicina ai suoi tantissimi fan e soprattutto aiuta ad aumentare le interazioni che non mancano.

Perchè gli oltre 436 mila followers che la seguono non perdono mai l’occasione di lasciare un commento o un like. Sono numerosi, in tal senso, i complimenti e gli apprezzamenti che arrivano con attraverso i commenti. La stessa cosa è avvenuta con il set fotografico postato qualche ora fa e che vede la Bertini nel proprio giardino. La cronista indossa, nelle due foto, solo un bikini arancione che le mette in evidenza tutte le forme.