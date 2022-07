Questa volta la De Panicis è tutta nuda: fa bollire l’acqua della vasca

Il livello degli scatti si alza, i followers sono in delirio ed Elisa De Panicis torna a stupire: lo scatto è clamoroso, la community risponde.

Brillante, magnetica, sempre pronta a stupire e spesso senza freni. Elisa De Panicis è un fiume in piena che travolge la community con scatti e post da urlo.

Il suo successo è infatti frutto di una grande gavetta. Da ballerina a protagonista della tv, in Spagna e in Italia, i consensi per lei sono stati sempre tanti. Ha partecipato a programmi come Uomini e donne, al Gf Vip, poi in tanti salotti sul piccolo schermo in cui il suo fascino e un carattere forte sono emersi senza freni.

Inevitabile il boom sui social, senza tralasciare la sua grande e infinita passione per la musica. Un legame forte, che l’ha spinta a mettere in piedi progetti fra singoli ed Ep, con video in cui è lei stessa la protagonista. Look fantastici, balli sfrenati, un talento naturale che sfocia in canzoni e in immagini che di certo non sono passate inosservate ad una community molto vicina al milione e mezzo di followers.

Elisa De Panicis bollente: foto pazzesca

Sfogliando le foto di Elisa De Panicis diventa difficile scegliere la più bella o segnalare quale sia quella che ha ricevuto più commenti d’apprezzamento. La showgirl e influencer posta spesso contenuti presi d’assalto dai fans, e lo ha fatto con una foto clamorosa che ha fatto battere il cuore al pubblico italiano e non solo.

Questa volta la showgirl si mostra di profilo in acqua, ma lo scatto che arriva è potentissimo. Niente bikini, solo il suo splendido fisico, i capelli bagnati, il bianco e nero dello scatto che rende tutto più sensuale. L’ennesimo post fa letteralmente impazzire i fan, conquistati dalla sensualità di una donna che sa sempre come stupire.

Elisa De Panicis, che foto!

Eccola qui. Magnetica, bellissima, sempre pronta a conquistare tutti. Vi avevamo promesso che la sua foto avrebbe di certo conquistato la vostra curiosità, e di certo abbiamo mantenuto fede a quanto detto.

Scommettiamo anche che sarete i prossimi a commentarla su Instagram, e intanto dando un’occhiata a chi l’ha già fatto ci accorgiamo che anche tanti vip, anche in arrivo dall’estero, non hanno potuto fare a meno di lasciare un messaggio. Del resto una foto così fa venire voglia di estate e di mare, ma di certo anche di apprezzare una donna bellissima che conquista tutti dalla sua pagina social.