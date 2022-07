Laura Cremaschi: “Sardegna calling” e bikini minuscolo che lascia di sasso

Laura Cremaschi continua a sorprendere i suoi tantissimi fan. La modella e volto storico di “Avanti un altro” ha fatto scatenare i suoi fan con l’ultimo con l’ultimo video pubblicato. Diversi gli utenti che hanno lasciato un “mi piace” o un commento sotto al filmato.

Ha cominciato come “pronosticatrice” sul web, poi la chiamata in TV. Questa, in soldoni, la sintesi della carriera di Laura Cremaschi. La biondissima modella bergamasca è riuscita in pochissimo tempo a ritagliarsi un ampio spazio nel panorama televisivo italiano. Alla chiamata di “Avanti un altro” non ha saputo dire di no. La decisione di prendere parte al quiz più irriverente della televisione le ha permesso di ampliare il proprio pubblico. Nel corso delle tante stagioni in compagnia della coppia Laurenti-Bonolis, la Cremaschi ha ricoperto diversi ruoli.

Ultimamente è la “Ragazza del web” dopo aver ceduto il ruolo di “Bonas” a Sara Croce. La Cremaschi è una delle più amate del “pazzo” e “variegato” cast di “Avanti un altro“. Il pubblico l’ha adora particolarmente. Un chiaro sintomo di ciò, lo si può apprezzare in quel di Instagram. Sul noto social, che accoglie spesso i tantissimi scatti e i mini video realizzati dalla Cremaschi, la modella bergamasca può annoverare un seguito da capogiro, come da capogiro sono i contenuti di cui è ricco il suo feed personale.

Laura Cremaschi, vacanza in Sardegna: in spiaggia occhi solo per lei!

Laura Cremaschi su Instagram è seguita da un foltissimo pubblico. Sono oltre 1 milione gli utenti che seguono la modella bergamasca sulla piattaforma social. Un seguito molto importante che sta lievitando sempre di più nel corso di queste settimane. Molto di questo è da addurre al modo con il quale la “Ragazza del web” di “Avanti un altro” utilizza il social. La modella posta un nuovo contenuto con una media di due o tre giorni. Le reazioni dei followers della modella sono pazzesche. I “mi piace” sotto i post sono migliaia. Tantissimi anche i commenti, sempre numerosissimi. Sono le stesse identiche reazioni sotto l’ultimo post pubblicato. La Cremaschi, alcune ore fa, ha pubblicato un video che descrive le sue vacanze in Sardegna. La modella indossa un costume da bagno che le mette in evidenza il suo fisico praticamente perfetto. La Cremaschi ha, praticamente, catalizzato le attenzioni di tutti i presenti sulla spiaggia, sulla stregua di quanto accade in TV.