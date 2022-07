Erjona esagerata, il laccio non contiene il mini bikini: troppo abbondante

Continuano le strepitose vacanza da parte di una delle regine indiscusse della nostra speciale rubrica. Ovviamente ci stiamo riferendo ad Erjona Sulejmani che ci delizia, nuovamente, con una delle sue foto che stanno facendo perdere la testa ad un bel po’ di persone.

Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermare in questo caso che l’ imprenditrice ha decisamente esagerato. Ovviamente per la gioia di tutti quanti noi, ci mancherebbe altro. Oramai sui social network non si sta parlando d’altro se non del suo ultimo post che sta facendo perdere decisamente la testa a tutti i suoi follower che non stavano aspettando altro che lasciare un loro ricordo. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente di un meritatissimo “Like” ed anche commento di approvazione che in questi casi ci sta sempre bene.

Nuovo spettacolo proposto da Erjona, che mini bikini

Ed eccoci qui. Stiamo sempre a parlare di lei. Semplicemente lei. In realtà molte persone l’hanno conosciuta per essere stata lex compagna del calciatore Blerim Dzemaili (che in passato ha vestito moltissime maglie di squadre italiane in Serie A). Poi l’abbiamo conosciuta ed apprezzata sui social network. Possiamo garantire che non ci ha mai deluso. Lo dimostrano le sue foto che, come sempre, riscuotono sempre un grandissimo successo. Proprio come l’ultima che non ha assolutamente bisogno di commenti visto che l’immagine parla decisamente da sola. Cosa mai possiamo dire in merito a tutto questo? Anche in questa occasione ci ha regalato una vera e propria perla. Lo dimostra l’altissimo numero di cuoricini che sta continuando a ricevere. Noi della redazione siamo rimasti decisamente senza parole. Se non ci credete (oppure non avete ancora capito di cosa stiamo parlando) allora vi consigliamo di rimanere qui con noi per assistere alla sua ultima opera d’arte.

Capelli al vento, ginocchia poggiate sul divanetto e si può andare tranquillamente in scena. Decisamente da mozzafiato la nostra Erjona che continua ad essere una delle star di Instagram. Un lato “A” che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione e merita di essere visto e rivisto in più di una occasione. Un costume multicolore che ti cattura decisamente e ti lascia rimanere senza parole Cosa si può aggiungere in merito a tutto questo? Assolutamente nulla. Bisogna rimanere fermi a guardare ed incantati dal suo ultimo scatto che sta alzando notevolmente le temperature.