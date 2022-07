Ilary Blasi, scollatura ‘accecante’ in auto: lato A esplosivo

Ilary Blasi con una foto sui social manda in tilt la sua pagina: scollatura pazzesca, sguardo accattivante. Resta sempre fra le più amate dagli italiani.

“Sexy”, e ancora “Bellissima”, ma anche “Sei un incanto”. Questo è il tenore dei commenti in arrivo per Ilary Blasi dalla sua vasta community social. Del resto ogni scatto è un vero e proprio boom, non solo per la bellezza, ma anche per una popolarità incredibile.

Ilary Blasi ha da poco finito le fatiche dell’Isola dei famosi, della quale è splendida regina e grande protagonista alla conduzione. Anche in questa stagione ha conquistato tutti. Look pazzeschi, tanta simpatia, la bravura anche nel sorridere dei momenti più delicati alla conduzione. Poi un carico di ironia e genuinità che guasta mai nelle dinamiche con concorrenti e ospiti, e il tutto la rende una protagonista molto apprezzata sulle reti Mediaset.

Il resto lo fa un volto strepitoso che incolla allo schermo e si trasforma in un seguito incredibile anche su Instagram. Sono circa 2 milioni i followers che incassano foto di ogni genere. Dai lavori ai momenti di relax passando per le tante sponsorizzazioni con i brand che ormai da anni la cercano e la vogliono sfruttando il suo fascino e la sua popolarità L’ultima foto, intanto, ha mandato letteralmente in delirio una community che non perde occasione per riempirla di complimenti.

Ilary Blasi pazzesca in auto: che scatti

Commentano proprio tutti. Appassionati, giovani, anche i Vip. Sbuca anche Valeria Marini fra le tante reazioni in arrivo dopo l’ultima foto. “Sei una bellezza irraggiungibile” le scrive la famosissima showgirl, e in effetti, a giudicare la forza dello scatto, diventa difficile affermare il contrario.

Sguardo che incolla allo schermo, look incredibile, una scollatura che non passa affatto inosservata. Ilary Blasi conquista nuovamente tutti e arrivano più di 500 commenti a testimoniare l’affetto per lei. Il resto arriva nelle stories, sempre con gli stessi vestiti, i tacchi alti ma posizioni diverse a ancora più affascinanti e travolgenti.

Il tutto in attesa di una nuova stagione televisiva in cui di certo sarà nuovamente splendida protagonista. La community prova a chiederle quale sarà la prossima avventura sul piccolo schermo, ma lei tace, si gode qualche attimo di relax e prepara di certo soprese. Che come sempre saranno molto gradite ad un pubblico che fin dai suoi esordi ha sempre testimoniato affetto e ammirazione per una donna fra le più amate dagli italiani.