Milan, salta il terzo colpo? Maledizione rossonera, tifosi stufi

Il Milan sta attraversando un momento non poco facile per quanto concerne il calciomercato. I campioni d’Italia hanno rallentato tutte le trattative aperte per risolvere la grana legata al rinnovo contrattuale di Paolo Maldini e Frederic Massara. Dopo Botman e Sanches, anche un terzo colpo è saltato.

È passato poco più di un mese dalla festa di Reggio Emilia. Quel 22 Maggio che ha coronato il Milan campione d’Italia sembra un lontano. Si, perchè, i sorrisi che c’erano in tutti i protagonisti del grande successo del Milan sembrano essere scomparsi e hanno lasciato il posto a delle espressioni lunghe. Lunghe come sono state le giornate dello scorso mese di Giugno che ha visto la società rossonera e gli entourage di Paolo Maldini e Frederic Massara impegnati in un’estenuante trattativa che, alla fine, ha trovato la svolta solo il 30 Giugno, a pochissime ore dalla scadenza del vincolo che legava i due dirigenti alla società neo campionessa d’Italia.

Questo, inevitabilmente, non ha consentito al Milan di poter portare avanti delle trattativa di mercato e così, il club rossonero ha accumulato un ritardo notevole. “Ora cercheremo di recuperare il tempo perduto”, così Paolo Maldini ai giornalisti lo scorso 30 Giugno a pochi minuti dalla firma del nuovo contratto. Il tempo, quello di cui avrà bisogno il direttore dell’area tecnica rossonera per trovare un nuovo difensore ed un nuovo centrocampista visto che sia Sven Botman che Renato Sanches, due profili osservati da vicino dallo stesso Maldini, sono praticamente sfumati.

Milan, tifosi infuriati, De Ketelaere più lontano: piace ai Leicester!

Paolo Maldini, dunque, dovrà fare di necessità virtù in questi giorni per accellerare i tempi sul mercato. Le tempistiche sono molto ristrette visto che, comunque, il campionato partirà tra poco più di 40 giorni. Il rischio è quello di cominciare con una squadra non al completo e priva di elementi fondamentali in alcuni reparti. Non solo la difesa, anche il centrocampo ha bisogno di alcuni accorgimenti importanti. L’addio di Kessiè e quello di Bakayoko vede il Milan privato di quella fisicità che è stata fondamentale nel corso dello scorso torneo di Serie A. Proprio per questo motivo si era puntato tutto su Renato Sanches. Il giocatore portoghese, però, è corteggiato dal PSG e la cosa pone il Milan molto più lontano. Anche un altro obiettivo sembra vicino a sfumare. Infatti, secondo quanto riportato da “tuttomercatoweb.com”, De Ketelaere, il centrocampista del Bruge che lo valuta 35 milioni di euro, piace moltissimo al Leicester.