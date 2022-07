Sabrina Salerno, maglia bagnata e niente reggiseno: si vede tutto

Questa volta Sabrina Salerno ha esagerato: la galleria alza il tiro e si trasforma in una serie di foto bollenti che lasciano tutti a bocca aperta.

Quattro foto, maglia gialla in piscina, ed è subito delirio. Non crediamo di esagerare nel dire che Sabrina Salerno questa volta ha alzato il livello sulla sua pagina Instagram, e di certo non resterete delusi.

Non diciamo bugie neanche nell’affermare che è fra le donne italiane più amate e seguite sui social. Una cantante e showgirl seguita e ammirata da uomini di molte generazioni, e in grado spesso di stupire grazie ad un sorriso magnetico e ad un fisico che fin dagli esordi non è mai passato inosservato. Non ci credete? Mettetevi comodi e ammirate l’ultimo post in arrivo sulla pagina social. La Salerno ha superato ancora una volta se stessa proponendo uno scatto davvero piccante che risalta le sue straordinarie forme.

Sabrina Salerno fa esplodere la community: foto da sogno

Anni e anni davanti gli obiettivi dei fotografi e delle telecamere. In tv, sul palco con le sue hit di successo, nelle tante trasmissioni e nei salotti televisivi che la cercano sempre. Sabrina Salerno ha mostrato sempre le sue qualità. Non solo la bellezza ma anche l’ironia, la capacità di intrattenere il pubblico e di raccontare tutte le esperienze della sua carriera. Il resto lo mostra su una pagina Instagram che la rende di diritto una delle influencer più seguite d’Italia. Ormai sempre più attiva sui social, la Salerno è ancora più seducente di prima.

Sabrina Salerno: ecco le foto prese d’assalto dai fan

Capita quindi che ad una community da più di un milione e 200 mila followers arrivino scatti presi d’assalto. Questa volta però Sabrina Salerno ha davvero esagerato mostrando trasparenze incredibili. In piscina la maglia gialla non copre le forme della cantante e showgirl, e le trasparenze vengono sottolineate nei commenti.

La Salerno mostra qualcosa di più, ma soprattutto stupisce per un fisico allenatissimo, per uno sguardo magnetico che negli anni ha conquistato proprio tutti. Il risultato? Quasi mille commenti d’apprezzamento fra cuori e like in arrivo non solo dai fan italiani ma anche dall’estero. Del resto, dando un’occhiata alla carrellata d’immagini postate su Instagram è difficile non soffermarsi su una serie di scatti che rendono tutto più bollente. Sabrina Salerno stupisce ancora e si conferma una delle donne italiane più amate.