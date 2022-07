Giorgia Palmas ci delizia con una nuova foto che ha pubblicato direttamente sul suo account ufficiale Instagram e che sta raccogliendo quello che merita, ovvero una pioggia e quantità di “like” davvero molto importante. Guardare per credere

Se ancora non avete capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare e nemmeno disperarvi più di tanto. Motivo di tutto questo? Siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Un piccolo spoiler di quello che vi attenderà? Il titolo è già tutto un programma, fatene buon uso e provate ad usare la vostra immaginazione con quello che vi attenderà a breve. Mi raccomando: tenete gli occhi bene aperti – FOTO

Giorgia Palmas, una importante e abbondante colazione

Per iniziare, nella miglior maniera possibile, la giornata la risposta sembra più che scontata. Però se a dirvelo è la donna che vedete inquadrata in foto allora le cose andranno diversamente, vero? Assolutamente sì. Ci vuole una importantissima colazione e lo ha ricordato Giorgia Palmas. Tutto questo perché? Ovviamente nel suo ultimo post che ha pubblicato sui social sta facendo vedere a tutti la sua straordinaria ed infinita bellezza. Accompagnata da un bel po’ di roba da mangiare che solamente a guardare ci apre decisamente lo stomaco. Quando guardiamo lei, invece, andiamo completamente fuori di testa. Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde. Un altro grandissimo successo quello appena postato dall’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘ che viene apprezzata ancora e ricordata dal pubblico italiano per le splendide emozioni che ha regalato a tutti quanti noi. Ultimamente si è sentito parlare molto spesso di lei, ovviamente per una cosa bellissima e che ha reso felici tutti quanti noi: ovvero il suo matrimonio con il nuotatore Filippo Magnini. Adesso, però, gossip a parte concentriamoci su quello per cui siete arrivati numerosi qui: tenetevi forte che lo spettacolo sta per iniziare e annullate tutti gli impegni che avevate in programma visto che quello che vedrete merita assolutamente. Guardare per credere.

Giorgia Palmas, sorriso spiazzante e bellezza incredibile – FOTO

Ciambelle, pancakes, panini salati e pop corn. Più che una colazione sembra un abbondante pranzo ed anche una ottima cena per un esercito di persone. Anche se la nostra attenzione non può che essere rivolta alla bellissima nativa di Cagliari che ci ha messo nuovamente ko con uno dei suoi scatti. Il sorriso a 32 denti ci manda completamente fuori di testa. Look decisamente “aggressivo” con un pantalone attillato e giubbotto (che solamente a vederlo adesso ci fa sudare ancora di più di quanto non lo stiamo già facendo) che meritano decisamente.