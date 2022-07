Elena Morali, perizoma in barca che lascia di stucco

Elena Morali lascia tutti di stucco. La soubrette bergamasca ha pubblicato un set fotografico da sogno. Sono diversi i followers della Morali che hanno visto il “carosello”, tantissimi di loro non hanno fatto mancare le proprie impressioni sui post. Sono tantissimi, infatti, i commenti e i mi piace sotto il post.

Elena Morali è diventata una delle star della televisione italiana. La modella bergamasca è partita da lontano. Il suo esordio in TV risale alla prima edizione de “La Pupa e il secchione“. Da allora, infatti, le si sono aperte le porte del piccolo schermo. Infatti, ha cominciato a far registrare diverse apparizioni in molti format. La Morali è stata sempre impegnata sulle reti Mediaset. Sono, infatti, numerose le collaborazioni con la televisione del biscione. Uno dei primi lavori nel post “La Pupa e il secchione”, è stato Colorando.

Infatti, nel programma comico di Italia 1 ha avuto un ruolo molto centrale per alcune stagioni. Nel 2017 ha preso parte a “L’Isola dei Famosi” e poi ha avuto modo di misurarsi con dei format internazionali. Infatti, la Morali ha preso parte ad un video di un pezzo di Pitbull. Addirittura nel 2019 ha avuto modo di fare una comparsa nella molto longeva soap americana “Beautiful“. Ultimamente la modella è molto attiva sui social. La Morali ama pubblicare diverse foto sui social. L’ex pupa è seguitissima su Instagram, social su cui pubblica moltissime foto.

Elena Morali, che spettacolo in costiera amalfitana e non solo per il panorama: il bikini è invisibile!

Elena Morali ha diversi fan che la seguono su Instagram. La soubrette, infatti, ha un “fan base”, come dicono quelli bravi, di oltre 1,6 milioni di utenti. Un numero in continua crescita e perfettamente in linea con le reazioni che arrivano sotto i post della bella modella bergamasca. I suoi post, pubblicati a cadenza quasi quotidiana, sono sempre ricchi di “mi piace” e di commenti. I messaggi dei fan sono sempre ricchi di complimenti e apprezzamenti che, ovviamente, danno alla Morali la motivazione per pubblicare nuovi scatti o delle tantissime clip video.

Nell’ultimo post pubblicato la Morali è protagonista di un “carosello” molto interessante. La modella si trova a Positano, nella meravigliosa costiera amalfitana. I due scatti sono stati realizzati su una barca. La modella è seduta sul bordo. La Morali indossa un bikini di colore verde acqua. Il costume è praticamente un filo. Una cosa che mette in evidenza le curve sinuose della modella.