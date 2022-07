Lucia Javorcekova, perizoma bollente che esce dalla piscina

Lucia Javorcekova e la settimana bollente: in poche ore arrivano scatti che fanno letteralmente esplodere i commenti su Instagram.

Look pazzeschi, scatti incantevoli, galleria bollente. Lucia Javorcekova continua a mandare in delirio i fan su una pagina Instagram da grandi numeri e scatti pazzeschi.

Ha impiegato poco la splendida modella di Bratislava per entrare nel cuore degli italiani. Da un concorso vinto è venuto fuori il soprannome “Mozzarellona” che l’ha resa famosissima. Il motivo? Chiaramente il riferimento è alle forme prorompenti che come spesso accade non passano inosservate in Italia.

Poi il boom su Instagram, e chiaramente quando si parla di lei il social network va completamente in tilt. Il motivo è molto chiaro. Basta guardare le fotografie per rendersi conto di quanto la Javorcekova sia ammaliante, sensuale e incredibilmente bella. Se a queste doti si somma la voglia di stupire con scatti che stuzzicano la community, tutto si trasforma in un boom. Spesso infatti arrivano scatti in cui la modella mostra qualcosa in più. Non ci credete? Provate un po’ a dare un’occhiata all’ultimo post. Resterete anche voi senza parole.

Lucia Javorcekova è una sirena: scatto incredibile

Quota due milioni di followers ampiamente superata, valanghe di like, apprezzamenti in arrivo da ogni parte del mondo, e inevitabilmente anche dal pubblico italiano, sempre attento alla bellezza su Instagram. Del resto non potrebbe essere altrimenti quando la protagonista in questione è la splendida modella.

La nativa di Bratislava negli ultimi giorni si è mostrata in intimo ed ha fatto incetta di commenti positivi con tre foto che hanno fatto registrare un boom di like. Tutto finito? No, per niente, perché poche ore dopo è arrivata un’altra istantanea clamorosa all’interno della piscina.

La modella si adagia con le braccia a bordo vasca, sorride, e lascia spuntare dall’acqua un particolare che chiaramente non è passato inosservato alla community. Lo scatto diventa bollente per via delle forme di una donna bellissima che spesso gioca con i fan mostrando qualcosa in più. Il risultato è nell’ennesimo boom di consensi che arrivano a valanga, ma non commentare diventa davvero difficile quando si parla di lei.