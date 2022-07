Operazione seconda stella: Maldini non ha dubbi, ecco i tre colpi

Il Milan è pronto a fare gli scatti decisivi per quanto riguarda il calciomercato. Paolo Maldini ha velocizzato i tempi e ha cominciato a recuperare il tempo perduto intorno alla trattativa per il rinnovo del suo contratto. Ora, i pensieri del direttore dell’area tecnica rossonera sono tutti rivolti a costruire una squadra ancora più competitiva.

Paolo Maldini, come un ciclista che si alza sui pendali, sta dando, in questi giorni, un’accelerata molto importante al calciomercato. Il direttore dell’area tecnica rossonera, come promesso, sta recuperando il tempo perduto dietro all’estenuante trattativa per il suo rinnovo del contratto. La questione è stata risolta solo nell’ultimo giorno di Giugno. Ora, però, non è più il tempo delle chiacchiere. L’ex capitano rossonero sta dando anima e corpo per cercare di arrivare agli obiettivi più congeniali al lavoro di Stefano Pioli nel più breve tempo possibile. Nel mentre si lavorava alla chiusura dell’accordo tra Milan e Maldini, Sven Botman si è accasato al Newcastle.

Il difensore classe 98′, al Lille fino a qualche mese fa, era stato attenzionato fortemente da Paolo Maldini. L’incertezza rossonera registratasi a Giugno ha sbaragliato la strada al club inglese che si è assicurato le prestazioni del forte difensore. In tal senso, quindi, Maldini deve lavorare, in maniera forte ed importante sulla retroguardia. C’è, infatti, da rimpiazzare Alessio Romagnoli, che ha lasciato il Milan a zero ed è vicinissimo all’accordo con la Lazio.

Milan, un mercato stellare per la seconda stella: Ziyech, De Ketelaere e Renato Sanches!

Se, al momento, il difensore resta un rebus, non si può dire lo stesso per gli obiettivi per rinforzare la il centrocampo e la trequarti. Nelle ultime ore il Milan si è avvicinato di nuovo a Renato Sanches. Dopo un iniziale corteggiamento del PSG che l’aveva allontanato, e non poco, dal Milan, ora il giocatore è tornato in odore di rossonero. L’accordo tra il Milan ed il Lille è stato trovato. Mancano ancora gli ultimi dettagli, ma l’intesa è ad un passo. Bisogna lavorare per trovare l’accordo con il giocatore.

Il Milan, ancora, sembra aver vinto anche la concorrenza del Leicester per quanto concerne il giovane talento Charles De Ketelaere del Club Bruges. Il sodalizio belga continua a sparare alto, ma, tutto sembra portare ad una avvicinamento tra le parti. Tra l’altro, il giocatore non ha preso parte all’ultima gara amichevole disputata dal giocatore a causa di alcuni problemi fisici, almeno questa la versione ufficiale fornita dal club. Per la trequarti c’è Ziyech. Il giocatore del Chelsea ha, dato una svolta decisiva alla sua carriera. Infatti, ha detto addio ai suoi agenti prendendo la decisione di curare da sè i propri interessi. Una mossa che potrebbe avvicinarlo al Milan.