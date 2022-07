Dalla Juventus al Napoli, tradimento in arrivo: Spalletti lo aspetta

La Juve sarebbe pronta a mettere in uscita un calciatore che interessa al Napoli: sarebbe un passaggio clamoroso.

Non c’è solo la trattativa per Koulibaly a tenere banco sull’asse Torino-Napoli. La Juve ha parlato con l’agente del calciatore, ma deve ancora superare l’ostacolo più grande.

Spalletti non prenderebbe bene l’addio del difensore più forte della Serie A, e soprattutto guardandosi intorno difficilmente potrebbe trovare un sostituto all’altezza del senegalese. Anche De Laurentiis difficilmente sarebbe pronto a dire sì. L’addio di Insigne non è stato digerito bene dai tifosi, e altre situazioni complicate rendono delicata la posizione del presidente, deciso inoltre a non rafforzare proprio la Juve.

Di trattative clamorose però il mercato è pieno, e sarà la cifra offerta dai bianconeri eventualmente ad essere decisiva. Intanto però anche al Napoli potrebbe interessare un calciatore di Allegri. I bianconeri sarebbero disposti a cederlo, ma serve la formula giusta, e soprattutto l’ok di un elemento per cui il futuro è in bilico.

Il Napoli pensa ad un calciatore della Juve

Allegri ha fatto le sue valutazioni già da tempo. I nomi di calciatori che non rientreranno nei suoi piani sono molti, e uno su tutti avrebbe già incassato il benservito da parte del club. L’operazione in uscita non è affatto semplice, ma i club che potrebbero bussare in casa bianconera non mancano.

Pare infatti che ci sia anche il Napoli su un attaccante per il quale servirà una operazione non proprio semplice in vista di una cessione che la Juve vorrebbe mettere in piedi. Moise Kean non sarebbe più centrale nei progetti del tecnico, ma la trattativa è delicata. Cherubini dovrebbe infatti esercitare in pieno il riscatto obbligatorio fissato con l’Everton per circa 28 milioni e poi tentare in qualche modo la strada della cessione.

Non sono molti i club pronti ad investire la cifra che la Juve deve necessariamente chiedere, ma le formule non mancano, e con un riscatto oneroso le trattative per Kean potrebbero accendersi. Il Napoli ci pensa, ma al momento non ci sarebbero offerte concrete. Tutto dipenderà anche da Koulibaly, che è il giocatore chiave per sconvolgere gli equilibri in un mercato partito con i botti.