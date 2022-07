Sabrina Salerno, solo il perizoma la copre: spettacolo piccante

Una foto bollente a bordo vasca e la community si scalda: Sabrina Salerno continua a stupire su Instagram con uno scatto pazzesco.

Se l’ultimo scatto con le trasparenze vi ha lasciato a bocca aperta, non avete forse ancora visto il post più recente di Sabrina Salerno.

Pochi giorni fa la cantante e showgirl si è mostrata in una galleria di 5 scatti con maglia gialla bagnata che ha mostrato qualcosa in più del suo splendido fisico. I commenti sono arrivati a valanga, da followers e dai vip in estati per il “regalo” social che è arrivato alla community.

Nell’ultima fotografia però arrivano altre immagini che non hanno bisogno di commenti. Del resto, quando si parla di una donna che ha lasciato a bocca aperta uomini di diverse generazioni, diventa difficile assistere ad uno spettacolo che non conquista l’attenzione.

Sabrina Salerno stupisce ancora. Lo fa in maniera naturale, col suo fascino, con le forme prorompenti di una donna bellissima che negli anni ha sempre mantenuto intatto il legame solido con i suoi fan. Non ci credete? Mettetevi comodi e ammirate lo spettacolo.

Sabrina Salerno: scatto da urlo

Capita quindi che nei caldissimi giorni di sole che stanno mettendo in seria difficoltà gli italiani, arrivi una gioia dalla pagina Instagram di Sabrina Salerno. La cantante vanta più di un milione e 200 mila followers, ed è merito non solo di una carriera lunghissima, ma anche di un fascino clamoroso che fin dagli inizi della sua carriera ha travolto gli italiani.

Naturale quindi un seguito su Instagram. Il social è preso d’assalto dai curiosi, e quando si parla di Sabrina Salerno i numeri de followers e dei like si moltiplicano costantemente. Il motivo? Provate a dare un po’ un’occhiata agli scatti in arrivo.

Sabrina Salerno, fascino esplosivo

A bordo piscina, sdraiata, con un costume che mette in risalto un fisico straordinario. È cambiato poco dagli esordi, in cui la cantate e showgirl mostrava la sua grinta e una silhouette che ha mandato un delirio il pubblico italiano e non solo.

Sono passati anni, ma la sostanza non è affatto cambiata. Sguardo che inchioda allo schermo, forme esaltanti, una sensualità unica in una foto che mette in mostra qualcosa di più. Le vacanze si fanno caldissime per la Salerno, che sa sempre come fare esplodere la gioia dei suoi fan.