Sara Croce, il vestito da turista si apre con un doppio spacco illegale

Sara Croce continua a strappare applausi con gli scatti delle sue vacanze, la modella e showgirl sfodera il solito look da capogiro.

E’ ormai diventata una garanzia in questi anni per i suoi tanti ammiratori. La splendida Sara Croce è una delle bellezze italiane indiscutibilmente più in vista sui social negli ultimi tempo, grazie al suo fascino senza limiti, capace di far sognare ad ogni nuova immagine che regala sui social, dove è attivissima.

Sara Croce, addio ad Avanti un Altro ma per i fan la Bonas resterà indimenticabile

Sara deve molta della sua fama ai trascorsi come Madre Natura a Ciao Darwin, e come Bonas ad Avanti un Altro. Nei programmi condotti di Paolo Bonolis ha dato il meglio di sé, sfoderando fascino e sensualità clamorosi, e rappresentando, nel caso del popolare quiz show di Canale 5, una delle punte di diamante per tanto tempo. Una avventura che però con la stagione appena conclusa è andata a ultimarsi, come ha annunciato la stessa Sara su Instagram. Una notizia che di certo non fa piacere ai tanti appassionati del programma, ma gli ammiratori sul web di Sara, come detto, sono numerosissimi. La modella pavese classe ’98 viaggia ormai oltre il milione di followers, che certamente continueranno a seguirla con affetto e ammirazione. E del resto, rimanere indifferenti di fronte ai suoi post social che continuano a trasudare bellezza e fascino incontenibile, è davvero impresa ardua.

Sara Croce, sotto l’abito il costume aderente: spacco vertiginoso e gambe da infarto, per non parlare della scollatura

Sara si sta ora godendo le vacanze estive, mettendosi in mostra in splendida forma. In questo periodo, si trova alle Isole Baleari e da Ibiza ha fatto una piccola capatina a Formentera. Con lei il fidanzato, il calciatore Gianmarco Fiory, oggi al Ligorna in Serie D dopo aver giocato nella stagione 2020/21 al Bari. Sara fa la turista e manco a dirlo mette in evidenza un look da infarto. Il lungo abito nero, trasparente, ha uno spacco eclatante che mette in mostra le gambe perfette della modella. Ma anche la scollatura fa la sua figura come sempre. Insomma, poco da dire, se non che Sara, per l’ennesima volta, ha fatto centro nel cuore dei fan e si è guadagnata like e commenti a profusione. “Sei l’unica donna che può definirsi perfetta”, scrive in particolare uno dei fan, e ci sentiamo di condividere.