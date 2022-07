Colpo di scena Milan: non parte più, Pioli lo vuole tenere

Pioli blocca la cessione già avviata: arriva il secco no, il calciatore resterà in rossonero per la prossima stagione.

Pioli non può più perdere tempo, e il Milan nemmeno. Le vicende che hanno condizionato il mercato rossonero, ancora fermo al palo ad eccezione di Origi, impongono delle scelte chiare, e di certo un pressing per arrivare ad alcuni calciatori.

Pioli li attende, ma intanto ha messo in marcia la macchina rossonera in fase di preparazione. Il tecnico dovrà fare di necessità virtù, e del resto è stata la sua arma migliore nella passata stagione fra infortuni e difficoltà nella gestione della rosa. Ecco perché in attesa di capire quali saranno i primi nomi in arrivo a dal mercato, l’allenatore ha deciso di rivalutare le cessioni.

Un calciatore su tutti, molto corteggiato e con una lista di club pronti a prelevarlo, resterà infatti a Milano. Non solo per la necessità di allargare il reparto, ma anche perché Pioli si fida di lui, e avrebbe imposto al club di accettare le offerte in arrivo.

Pioli è stato chiaro: il calciatore non si vende

Matteo Gabbia non si muove da Milano. Pioli è stato chiaro, e in un reparto in cui dovranno arrivare forse due elementi, il calciatore sarà di certo indispensabile. Il mancato arrivo di Botman impone una virata netta sulle scelte, e l’addio di Romagnoli, ampiamente preventivato, riduce le scelte.

Pioli si troverà con Tomori e Kalulu, riabbraccerò Kjaer che però dovrà essere gestito al meglio per garantirgli un completo recupero, e di fatto potrà contare poi solo sul centrale di Busto Arsizio. La Sampdoria e il Monza da tempo chiedono informazioni sul giovane difensore, che è stato molto vicino al cambio di casacca. Le difficoltà nel reperire un centrale affidabile hanno però cambiato le convinzioni in casa Milan,

In attesa di piazzare il colpo Pioli farà quindi affidamento su un giovane che ha già dimostrato il suo valore, e che di certo conosce bene il peso della maglia rossonera e per molti aspetti è tenuto in grande considerazione. Saranno le evoluzioni nelle trattative a chiarire se Pioli darà l’ok ad un eventuale prestito, ma al momento Gabbia sorride. Ci sarà con molta probabilità anche lui a difendere lo scudetto nella prossima stagione.