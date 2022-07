Carolina Stramare in acqua toglie il fiato: spettacolo piccante

Carolina Stramare, uno spettacolo che lascia a bocca aperta: volto splendido, fisico impeccabile e un dettaglio che i followers hanno notato.

Tante foto, e ad essere sinceri, sceglierne una non è stato semplice. Carolina Stramare questa volta ha davvero messo in mostra tutto il suo fascino.

Lo ha fatto con una galleria che lascia a bocca aperta, e le reazioni si sono moltiplicate per una donna semplicemente bellissima. Le è bastato poco infatti per entrare nel cuore degli italiani. Le sfilate, le collaborazioni con in marchi di moda, poi il lavoro legato al calcio che le ha dato ancora più notorietà.

Il suo nome ha iniziato a circolare fra gli appassionati della sfera che rotola in campo, ma più in generale il suo successo ha fatto registrare un clamoroso boom. Il tutto si è chiaramente trasformato in un seguito sui social che in pochi mesi le ha regalato numeri importanti. Lei coltiva l’affetto dei fan con foto pazzesche, e l’ultima galleria ne è un chiaro esempio. La Stramare stupisce con semplicità. Con alcune foto al mare, il viso pulito, un fisico che non passa inosservato. Provate un po’ a dare un’occhiata, resterete sicuramente stupiti.

Carolina Stramare al mare è divina

Il panorama al mare è incantevole e di certo efficace, ma la protagonista lo è ancora di più. Carolina Stramare, nata a Vigevano, ha impiegato poco ad entrare nel cuore degli italiani. Alta un metro e 80, occhi chiari e forme incantevoli. Soprattutto un volto accattivante, bellissimo, con un fascino che le ha consentito di diventare protagonista assoluta nel mondo della moda ma anche in tv e sul web.

La vittoria a Miss Italia le ha dato di certo quella notorietà che cercava e che è il giusto premio per la sua gavetta. Il resto però è arrivato con gli studi, il sudore, e il risultato è stato chiaro fin da subito. Sui social infatti la sua popolarità trova riscontri molto importanti.

Ogni scatto si trasforma in commenti di ogni genere, in arrivo da fan italiani ma anche dall’estero. Ogni messaggio è quasi un regalo per una community che cresce a vista d’occhio, e un esempio dei post pubblicati è arrivato di recente. “Qui tutto bene”, scrive la modella, con un bikini strettissimo e chiaro che mette ben in mostra le sue splendide forme.

Il racconto però lo lasciamo alle immagini e ai commenti in arrivo, più di 200. Basta dare una rapida lettura e vi renderete conto di quanto il pubblico sia conquistato da una donna bellissima, destinata a diventare una presenza fissa nel mondo della tv e di certo una delle donne più ammirate e seguite sui social network.