Paquetà sarebbe pronto a cambiare maglia: arriva il blitz a sorpresa e la trattativa può già chiudersi in tempi strettissimi.

Il Lione è in difficoltà e non può più trattenere Lucas Paquetà. La scommessa dei francesi è stata vinta, e il prezzo per il trasferimento che si sta concretizzando è infatti altissimo.

Giunto in Italia dal Flamengo con tante aspettative, il trequartista di Rio De Janeiro non è stato in grado di imporsi n Serie A. La sua stagione al Milan non è stata gradita dai vertici del club e neanche dei tifosi, che hanno invece ammirato un calciatore totalmente trasformato in Ligue 1.

Con la maglia del Lione Lucas Paquetà si è letteralmente trasformato e sono i numeri a dare la dimensione della sua crescita. In 65 presenze il brasiliano ha messo insieme ben 18 reti e 11 assist ed è stato fondamentale per il club. Così tanto da incassare anche in premio in cui ha superato calciatori di grande spessore. L’ex Milan è stato infatti eletto il miglior straniero del campionato francese. E in una lega in cui giocano calciatori del calibro di Messi e Neymar, e fino alla passata stagione anche di Di Maria, non è per niente poco. Ora però sarebbe arrivato il momento di cambiare maglia, e l’offerta è di quelle irrinunciabili.

Paquetà, affare fatto: c’è la prossima destinazione

Il Lione ha provato a trattenerlo, sta facendo muro, ma sono le cifre a sbloccare una situazione contorta. Sarà difficile infatti per i francesi rifiutare le cifre in arrivo, e una su tutte ha cambiato le convinzioni del club. Il blitz è stato infatti raccontato da tempo, ma ora arrivano le proposte ufficiali, e non sarà affatto semplice dire di no.

In passato in Serie A molte squadre hanno provato a capire come intervenire. Si parlò anche della possibilità concreta di un blitz da parte della Juventus, ma pare che Paquetà sia pronto a cambiare campionato e ad escludere un ritorno in Serie A. C’è un club di Premier League deciso a fare sul serio. Così tanto da aver accontentato il Lione.

Si tratta dell’Arsenal, su richiesta di Mikel Arteta. Come riportato dai media francesi nei prossimi giorni la trattiva potrebbe sbloccarsi, e il calciatore sarebbe pronto alla partenza. La mancata qualificazione del Lione nelle coppe europee lo spinge a cambiare aria, ma anche i francesi senza i soldi in arrivo dalla Uefa sono costretti a rimediare con una cessione importante. L’Arsenal è pronto, il brasiliano attende, e ben presto potrebbe diventare un nuovo uomo dei Gunners.