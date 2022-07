Claudia Ruggeri col mini costume: ‘troppo poco’ coperta

Claudia Ruggeri si gode l’estate e fa sognare i fan. La modella, attrice e “Miss” di “Avanti un altro” non smette di pubblicare scatti da capogiro su Instagram. Basta chiedere ai tanti fan che seguono la modella sul noto social network. Sono tantissime, in questo caso, le reazioni dei fan. Una cascata di “like” e di commenti sotto al post.

Claudia Ruggeri non è solo la “Miss” di “Avanti un altro“. Infatti, da qualche tempo, è una delle modelle più seguite su Instagram. È chiaro che, su questa cosa pesi, moltissimo, “Avanti un altro”. Il noto programma, infatti, è molto seguito in TV. Dunque non un caso che sia arrivato alla sua undicesima edizione. Un traguardo che è stato raggiunto nel corso dell’ultima stagione televisiva. Un record che premia l’esperimento di Paolo Bonolis e Luca Laurenti che, hanno regalato una quiz “sui generis” al panorama televisivo italiano.

Un progetto di cui Claudia Ruggeri fa parte da diversi anni. Anzi, la modella romana è un membro del cast del quiz sin dalle prime stagioni. In questi anni ha vestito i panni di diversi “personaggi“. Attualmente la Ruggeri riveste il ruolo della “Miss“. Ad ogni modo, il gioco sta “aiutando” la modella a crescere anche il proprio seguito sui social. Non a caso, infatti, può vantare un vasto numero di followers, che come scritto in precedenza, rende la Ruggeri tra le più seguite sui social.

Claudia Ruggeri, spettacolo in riva al mare: il costume bianco è in netta difficoltà!

Claudia Ruggeri vanta su Instagram un numero di followers straordinario. La modella, infatti, ha una platea composta da oltre 1,3 milioni di utenti. Una folto seguito che rende l’idea di quanto sia stata e continui ad essere “redditizia” l’esperienza della Ruggeri in quel di “Avanti un altro”. La modella, da qualche tempo, sta pubblicando diversi post con una certa frequenza che la si può quantificare con un post al giorno. Una cosa non da poco che, tra l’altro, non pare dispiacere ai fan.

Infatti, gli utenti rilasciano sempre diverse reazioni con “like” e commenti. Questi ultimi sono sempre ricchi di complimenti e di apprezzamenti. Apprezzamenti come quelli arrivati sotto all’ultimo post. La modella romana, nell’ultimo scatto, è in riva al mare. “Miss Claudia” è leggermente bagnata dall’acqua marina. Il costume è totalmente bagnato. Il colore bianco del bikini lascia ben poco all’immaginazione. I fan, come è possibile notare dai commenti, sono letteralmente in delirio.