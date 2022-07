Guendalina Tavassi, il perizoma sparisce e lato B in bella vista

Tre foto ed è subito delirio social: Guendalina Tavassi è un vulcano di foto dopo il ritorno dall’Isola, e la sua community apprezza molto. Ora su Instagram ha tolto il fiato con la sua bellezza in costume.

Protagonista assoluta dell’ultima stagione in tv, e ora pronta a divertirsi e a stupire anche sulla sua pagina Instagram. Dopo l’ultima partecipazione a L’Isola dei Famosi insieme a suo fratello, la sua popolarità è aumentata maggiormente.

Stiamo parlando di Guendalina Tavassi, di recente rientrata dall’Isola dei Famosi. La sua presenza nel programma ha di certo fatto felici gli autori che hanno registrato un boom di commenti e incassato gli attestati di stima da parte del pubblico per la scelta della Tavassi. Decisione premiata quindi, anche dalle dinamiche deL programma.

La splendida influencer e showgirl ha saputo divertire e commuovere, ha creato importanti momenti di spettacolo all’interno del programma, e in tandem con il fratello, piacevole scoperta, è stata di certo seguita e sostenuta, anche durante il televoto. Il resto lo ha fatto con la sua bellezza, il fisico esplosivo, alcuni bikini che non sono passati di certo inosservati per gli amanti del reality show.

Guendalina Tavassi travolgente su Instagram

La Tavassi ha svelato in più occasioni il suo lato dolce. Lo ha fatto quando ha avuto l’opportunità di parlare con il suo compagno di vita, anche quando fra la permanenza nel programma proposta dagli autori e gli impegni in famiglia ha scelto di abbandonare il programma.

Un successone quindi, che si è chiaramente e inevitabilmente spostato anche su Instagram. I suoi numeri sono infatti importanti, e vengono alimentati da scatti che durante le vacanze si fanno di certo più bollenti. Ne è un esempio l’ultima galleria, in cui la Tavassi si mostra in bikini.

Dal primo piano alla foto di profilo, arrivano solo grandi gioie per i fan che non possono fare a meno di notare il suo fisico esplosivo, lo sguardo accattivante e le forme ormai note fin dalla sua apparizione al Grande Fratello. Da quel momento è stato un gran successo per lei, e la community social si allarga e risponde. Del resto, dopo aver dato un’occhiata alle ultime istantanee diventa quasi impossibile non rispondere. Lo hanno fatto in molti, fra cuoricini, sorrisi, e commenti in cui testimoniano l’affetto per una donna che stupisce sempre.