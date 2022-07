Inter bloccata: ecco chi sta fermando il mercato, tifosi preoccupati

L’Inter prova a sbloccare alcuni colpi: c’è una trattativa che frena Marotta e i tifosi rischiano di perdere la pazienza.

Marotta non vuole fermarsi. L’obiettivo è chiudere immediatamente tutti i colpi previsti negli incontri con Inzaghi per consegnare al tecnico subito la squadra sulla quale lavorare per la prossima stagione.

I primi passi sono stati immediati e convincenti. Non solo per il ritorno di Lukaku, ma anche nel colmare quelle caselle che nella passata stagione non hanno permesso ad Inzaghi le giuste rotazioni. Servono però altri colpi, Marotta può piazzarli, ma come nel caso della Juve e di tanti altri club, saranno le cessioni a determinare il budget da poter immettere nelle trattative in entrata.

In tal senso alcuni calciatori stanno bloccando i movimenti nerazzurri, e la paura per i tifosi e che altri club possano fiondarsi sugli obiettivi messi nel mirino. Proprio per questo al Centro Sportivo Suning fanno i conti con i calciatori in rosa per capire come muoversi, e uno su tutti dovrà trovare collocazione immediata.

Inter, obiettivo Dybala: un calciatore frena però la trattativa

Dzeko, Sanchez e Correa. Almeno uno, in casa Inter è di troppo. Il Tucu non dovrebbe muoversi, e questo sembra un dato ormai chiaro. Inzaghi punta molto sul calciatore, lo ha fortemente voluto ed è certo che nella prossima stagione il suo apporto potrebbe essere fondamentale. Il calciatore ex Lazio dalla sua ha un contratto che rispetto ai due compagni d’attacco pesa di meno sulle casse societarie.

Ecco quindi che la rosa si stringe, con valutazioni importanti su Edin Dzeko. Il club con il centravanti è stato chiaro, e Lukaku di certo sarà il titolare inamovibile nel reparto offensivo nerazzurro. Il bosniaco però sarà utilissimo nella gestione del compagno appena tornato dal Chelsea, e la partita si giocherà sulla volontà effettiva di accettare il ruolo di riserva.

Ecco perché Marotta ha scelto di salutare Sanchez. La cessione permetterebbe al club di risparmiare un grossa cifra per l’ingaggio dirottandola per la chiusura della trattativa con Dybala. Restano però molte difficoltà per la cessione del cileno. L’ingaggio frena ogni trattativa, la volontà del calciatore è di attendere l’offerta migliore, e il rischio di perdere la Joya è alto. Il Milan attende, prova a sondare il terreno, e il derby si infiamma in attesa di capire quale sarà il colpo di genio di Marotta per chiudere la trattativa.