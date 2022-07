Foto da urlo è un clamoroso traguardo molto vicino: Cristina Buccino non finisce mai di stupire. La ragazza colpisce ancora una volta al mare presentando un bikini che non riesce a contenerla.

I followers incassano, commentano e ringraziano. Tutto si trasforma in uno scambio di complimenti, quasi in una corsa a scrive la frase più incisiva per rendere onore alla sua bellezza. Una visione davvero bollente in un’estate che già ha alzato e di molto le temperature.

Cristina Buccino infatti non sbaglia un colpo, e quando si parla di social network, è di certo fra le influencer più ammirate e ricercate dai fan. Non solo quelli italiani. La Buccino conosce tutti i segreti di Instagram. Lo fa così bene da aver aperto proprio una agenzia digitale che si occupa di un ramo un constante crescita.

Quando a calare il jolly però è lei, con scatti in cui regala immagini dai suoi viaggi, dal lavoro, e dai momenti di relax, il tutto si trasforma in un tornado di commenti. Il motivo è chiaro, ed è ben visibile negli scatti. Cristina Buccino è infatti una delle donne italiane più amate e seguite sui social, ma ogni scatto regala emozioni, e i followers gli attendono sempre con grande ansia.

Cristina Buccino in costume ruba la scena

Direttamente da Ibiza arriva una foto che non passa di certo inosservata. Nel luogo che molti vip scelgono per trascorrere momenti di divertimento c’è anche lei, e in spiaggia la situazione si fa rovente per una galleria che ha fatto come sempre incetta di like, cuori, dediche di ogni tipo.

Le foto infatti non passano di certo inosservate per una influencer e imprenditrice digitale che sta per raggiungere un clamoroso traguardo. La sua community è infatti ad un passo dai 3 milioni di followers, e per chi si intende di social network il numero testimonia il grandissimo seguito incassato.

Il motivo è chiaramente legato alla sua bellezza. Forme curatissime, fisico esplosivo, un volto che incanta fra sensualità ed eleganza. Poi il costume dell’ultima foto, in cui il fisico della Buccino emerge in maniera straripante. In un attimo è subito boom di commenti, ma in generale è sempre così. Quando la Buccino posta è subito esplosione di gioia. Provate a dare un’occhiata alla sua galleria, e vi renderete conto del suo seguito, ma soprattutto della sua innegabile bellezza.